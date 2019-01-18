Тверская область готовится к безаварийному пропуску весеннего половодья

На заседании Правительства Тверской области, которое 30 января провел Губернатор Игорь Руденя, обсудили подготовку к безаварийному пропуску весеннего половодья на территории Верхневолжья.

«В текущем году на территории Тверской области и соседних субъектов Российской Федерации наблюдается высокий снежный покров. Уже сейчас необходимо начать заблаговременные профилактические и подготовительные мероприятия по формированию сил и средств, чтобы обеспечить безопасность жителей, объектов экономики, коммунальной и дорожной инфраструктуры, социальной сферы», - отметил Игорь Руденя.

По результатам многолетних наблюдений в Тверской области риски подтопления существуют в городах Андреаполь, Белый, Западная Двина, Нелидово, Осташков, Торопец, поселках Жарковский, Максатиха и Пено, а также четырех садоводческих товариществах в Калининском районе.

В проведении профилактических и противопаводковых мероприятий на территории региона будут задействованы силы и средства ГУ МЧС России по Тверской области и других ведомств — всего почти 8,5 тысячи специалистов, 2260 единиц техники. Уже в ближайшее время планируется начать проверки состояния гидротехнических сооружений, обеспечить их готовность к пропуску дополнительных объёмов воды. В случае необходимости эвакуации людей подготовлено 12 пунктов временного размещения общей вместимостью до двух тысяч человек.

Особое внимание Игорь Руденя обратил на необходимость создания современной системы мониторинга ситуации на водоёмах в режиме он-лайн, внедрения дистанционных средств наблюдения за гидрологической обстановкой в регионе. На сегодня в регионе действуют 19 гидрологических постов, 6 из которых уже в этом году будут оснащены современным автоматизированным оборудованием.

Губернатор поручил Министерству транспорта Тверской области организовать постоянный мониторинг состояния дорог с участием всех подрядчиков, чтобы выявить потенциально опасные участки и заблаговременно принять меры для недопущения повреждения дорожного полотна и мостовых сооружений в период паводка. Кроме того, как подчеркнул Игорь Руденя, наличие рисков подтопления необходимо предусматривать еще на этапе проектных работ при ремонте или строительстве дорожных объектов.

Пресс-служба Правительства Тверской области