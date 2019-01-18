БАНК РОССИИ ИНФОРМИРУЕТ: В банках Тверской области за год обнаружены 404 поддельные банкноты Банка России

posted by Максим Малахов on ср, 01/30/2019 - 14:42

В 2018 году в банковском  секторе Тверской области выявлено 404 российских  банкноты,  которые  имеют  признаки подделки. Как  отмечают   в   Отделении Тверь ГУ Банка России по Центральному федеральному округу, общее количество поддельных банкнот по сравнению с годом ранее снизилось на треть (204 шт.).

Традиционно  лидирующую позицию среди подделок занимает банкнота номиналом 5 000 рублей,  в регионе их   обнаружено 308 шт..  Порядка  23%  от общего объёма поддельных денежных знаков составляют банкноты номиналом 1 000 рублей (92 штуки). Поддельных банкнот номиналом 500 рублей выявлено 4 штуки. «Фальшивых банкнот номиналом 200 и 2000 рублей в Тверской области в  банковском секторе нашего региона в прошлом году  не выявлялось», - сообщил заместитель управляющего Отделением Тверь Андрей Фролов.

Каждая банкнота содержит несколько десятков защитных признаков, предназначенных для проверки. Часть их них  можно  проверить самостоятельно. Такие элементы, как водяные знаки, защитная нить и изображения на ней, микроперфорация, можно увидеть на просвет. Ещё одна группа защитных признаков банкнот определяется на ощупь: это текстовые и цифровые элементы банкноты, обладающие повышенной рельефностью, тонкие рельефные штрихи и особые метки для людей с ослабленным зрением.

Помимо поддельных банкнот Банка России в банках региона выявлено 10 фальшивых долларов США, их количество по сравнению с предыдущим периодом осталось неизменным.

С признаками подлинности банкнот Банка России можно ознакомиться на сайте Банка России www.cbr.ru в разделе «Банкноты и монеты» и в мобильном приложении «Банкноты Банка России».

 

Отделение по Тверской области

Главного управления Банка России

по Центральному федеральному округу