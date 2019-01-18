В Тверской филармонии на вечере органной музыки откроют мемориальную доску в честь музыканта Николая Сидельникова

30 января в Тверской академической областной филармонии состоится вечер органной музыки. Для зрителей выступит лауреат международных конкурсов, известная московская органистка, представительница знаменитой музыкальной династии Анастасия Сидельникова.

«Тверская академическая областная филармония дарит нам интересные премьеры, масштабные проекты, которые уже получили признание публики, запоминающиеся встречи с выдающимися артистами и коллективами. Все это является важным вкладом в развитие культуры тверского края и всей России», – считает Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Анастасия с отличием окончила в 1989 году Московскую консерваторию по двум специальностям — фортепиано и орган. В начале 90-х она стала дипломантом II Всероссийского открытого конкурса в Казани и международных фестивалей в Калининграде и в Любеке (Германия). В 1994 году на Всемирном фестивале в Калгари (Канада) Анастасия Сидельникова вошла в число семи лучших органистов молодого поколения.

Артистка выступает в лучших залах Москвы, Санкт-Петербурга, часто гастролирует по России и за рубежом, принимает участие в международных музыкальных фестивалях, занимается педагогической и просветительской деятельностью, проводит мастер-классы. В ее репертуаре - музыка от эпохи барокко до наших дней. Органистка исполняет произведения И.С. Баха, Н. Брунса и многих других композиторов.

Во время антракта в фойе филармонии состоится открытие мемориальной доски в честь Николая Михайловича Сидельникова – деда Анастасии Сидельниковой.

Николай Михайлович Сидельников (1891-1960) – певец, скрипач, дирижер, композитор и музыкальный просветитель. На протяжении нескольких лет Николай Михайлович работал художественным руководителем в Тверской областной филармонии, был музыкальным руководителем в театре драмы. Николай Сидельников создал городской симфонический оркестр, став его вдохновителем и дирижером.

Открытие памятной доски для любителей академической музыки станет знаком уважения яркому музыканту, много сделавшему для развития культуры тверского региона.

Пресс-служба Правительства Тверской области