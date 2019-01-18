Игорь Руденя принял участие в совещании у Председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева о программе комплексного развития сельских территорий

29 января Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев провел совещание о подготовке государственной программы комплексного развития сельских территорий. В обсуждении приняли участие руководители федеральных Министерств, Губернатор Тверской области Игорь Руденя, главы других регионов.

В России утверждена Стратегия устойчивого развития сельских территорий на период до 2030 года. Ключевым инструментом ее реализации должна стать государственная программа по развитию села, которую Президент Владимир Путин поручил Правительству РФ разработать и утвердить до 1 июня 2019 года. Основная цель документа – повышение качества жизни людей, проживающих в сельской местности.

«Только в этом году на развитие сельских территорий планируется направить более 25 миллиардов рублей. Безусловно, нужно сохранить те меры, которые ранее доказали свою эффективность. Новая госпрограмма должна учитывать мероприятия, которые предусмотрены в рамках национальных проектов. Это должен быть чётко выстроенный, продуманный документ с реальными сроками исполнения, с экономическими обоснованиями под каждую из статей расходов», – сказал премьер-министр.

Комплексное развитие сельской местности Губернатор Тверской области Игорь Руденя обозначил одним из приоритетных направлений работы регионального Правительства.

«В Тверской области нужно наращивать поддержку села, а также развивать инфраструктуру сельских территорий. Это необходимо, чтобы село развивалось, чтобы люди оставались здесь жить и работать», – считает Игорь Руденя.

В настоящее время в сельской местности проживает каждый четвертый житель региона. Численность постоянного сельского населения в Тверской области составляет более 313 тысяч человек.

На создание комфортных условий для жителей села были направлены мероприятия программы «Устойчивое развитие сельских территорий». За период 2014-2018 годов в рамках программы приобретено 12,8 тыс. кв. м жилья для сельских граждан, введено 56,59 км газораспределительных сетей, объектов водоснабжения протяженностью 5,38 км. Общий объем средств за счет всех источников финансирования, направленный на реализацию мероприятий, составил 309,2 млн рублей.

В числе перспективных направлений развития сельских территорий Верхневолжья – обновление инженерно-транспортной инфраструктуры: ремонт дорог, сетей водоснабжения, реконструкция объектов электроэнергетики, газификация населенных пунктов, создание комфортной среды. В социальной сфере – привлечение на село специалистов и улучшение жилищных условий, развитие учреждений образования, культуры и спорта, доступность медицинских услуг.

Еще одно важное направление – создание новых рабочих мест, поддержка бизнеса на селе. По итогам 2018 года господдержка была оказана 256 предприятиям агропромышленного комплекса и фермерским хозяйствам, 53 гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство. По сравнению с 2017 годом, в 2018-м объём грантовой поддержки начинающих фермеров в Тверской области и семейных ферм вырос на 13 млн рублей и составил 78 млн рублей.

Пресс-служба Правительства Тверской области