В Тверской области появятся первые туристские волонтеры

К началу высокого туристического сезона в Тверской области началась подготовка волонтеров для помощи гостям Верхневолжья. На базе регионального Министерства туризма стартовало обучение более 50 студентов Тверского колледжа сервиса и туризма, ТвГУ и ТГСХА.

Туризм обозначен Губернатором Тверской области в числе приоритетных направлений развития экономики региона. Один из ключевых проектов, которые планируется реализовать в ближайшие годы – «Волжское море» - Игорь Руденя представил Президенту России Владимиру Путину на встрече в декабре 2018 года. В проект входит создание уникального транспортно-логистического узла в Завидово, который объединит водный, железнодорожный и автомобильный транспорт.

Добровольцам предстоит работать на туристических событийных мероприятиях, выставках и форумах. Они будут консультировать туристов, приезжающих в Тверскую область, рассказывать о главных достопримечательностях, помогать с выбором маршрутов, раздавать путеводители.

В процессе обучения волонтеров познакомят со спецификой работы туристической отрасли, расскажут об основных туристических маршрутах, достопримечательностях региона, научат основам гостеприимства.

Для самих ребят это хорошая возможность набраться опыта и узнать будущую профессию с разных сторон. В качестве первого практического зачета лучшие студенты смогут представить Тверскую область на крупнейших весенних туристических выставках в Москве – Интурмаркет и MITT.

По окончании обучения все студенты, прошедшие курс и сдавшие практический кейс, получат свидетельство «Туристский волонтер Верхневолжья».

Справочно: Тверская область наращивает туристический поток. По экспертной оценке специалистов отрасли, количество туристов в 2018 году выросло на 10% по сравнению с 2017 годом. С 30 декабря по 8 января загрузка отелей Тверской области по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла на 12%. В новогодние каникулы в Тверскую область приехало более 150 тысяч организованных туристов, что на 26% больше, чем за этот же период в 2018 году.

Пресс-служба Правительства Тверской области