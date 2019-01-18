Автопробег к 30-летию вывода войск из Афганистана стартует в Твери 1 февраля

В Тверской области пройдут мероприятия, посвященные 30-летию вывода войск из Афганистана. Памятная дата будет отмечаться 15 февраля 2019 года. Центральным событием станет автопробег по городам региона.

«15 февраля 1989 года последняя колонна советских войск покинула Афганистан. Сколько бы лет ни прошло, эта дата остается символом мужества, патриотизма и верности присяге наших соотечественников – тех, кто честно исполнил свой воинский долг за пределами Родины», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Автопробег организован региональными общественными организациями при поддержке Правительства Тверской области. Участие в нём примут ветераны боевых действий в горячих точках.

Стартует автопробег в столице Верхневолжья 1 февраля в 7.15 утра от памятника воинам-интернационалистам на площади Победы. Далее колонна автомобилей будет двигаться по маршруту, в который вошли Конаково, Кимры, Калязин, Кашин, Кесова Гора, Бежецк, Красный Холм, Максатиха, Вышний Волочек, Торжок и другие муниципальные образования. В каждом городе будут организованы торжественные митинги у памятников защитникам Отечества и воинам-интернационалистам. Запланированы встречи с ветеранами боевых действий из разных муниципалитетов, концертные программы, показы фильмов о войне в Афганистане.

Кроме того, в числе мероприятий, приуроченных к 30-летию вывода войск из Афганистана — митинги и памятные мероприятия в Твери, конкурсы чтецов, рисунков, тематические классные часы, уроки мужества в школах. Пройдут встречи учеников с участниками боевых действий, круглые столы с членами общественных организаций ветеранов и инвалидов войны в Афганистане, молодёжная патриотическая акция «Снежный десант» в Лихославльском районе, выставка картин и фотографий в Тверском городском музейно-выставочном центре.

Справочно: В составе ограниченного контингента советских войск в Афганистане воевали более 3600 уроженцев Тверской области. 112 из них не вернулись домой. Ветеранам и инвалидам боевых действий оказываются меры социальной поддержки. Это предоставление выплат на строительство или приобретение жилья, компенсации расходов на оплату жилья, льготы на проезд на городском и пригородном общественном транспорте, различные виды социальных услуг. Средства на эти цели выделяются из федерального и областного бюджетов.

Пресс-служба Правительства Тверской области