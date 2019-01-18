Макет галеры «Тверь», на котором путешествовала по Волге Екатерина II, представлен на обозрение в Казани

Полутораметровый макет галеры «Тверь», на которой в середине XVIII века императрица Екатерина II путешествовала по Волге, выставлен на обозрение всех желающих в лофте на месте Алафузовской фабрики в Казани. Об этом сообщает «Татар-информ».

Макет галеры предоставлен владельцем частной коллекции, отмечает информагенство. Копию судна до конца января смогут увидеть все желающие.

Галера «Тверь» была построена по приказу императрицы Екатерины II, которая 2 мая 1767 года отправилась на ней в путешествие по Волге от пристани Тверского Императорского дворца. Для организации «инспекционной поездки» императрица в конце 1766 года приказала заложить на верфи Твери флотилию парусно-гребных судов. Строительством заведовал Пётр Иванович Пущин, капитан 2-го ранга, а постройкой крупнейшей 12-баночной галеры руководил Михаил Щепин. Несмотря на сжатые сроки, заказ был выполнен вовремя, и гребная флотилия отправилась в путешествие по Волге.

Флагманское судно Екатерины II сопровождало свыше двух десятков галер и лодок. Галера «Тверь» строилась с учётом длительного пребывания императрицы, двух фрейлин и командира галерного флота Ивана Григорьевича Чернышёва. Внешний вид судна был весьма изящен, украшен резными изображениями Нептуна, сирен и русалок, тритонов и амуров. В транце галеры помещался государственный герб и вензель Екатерины II. Внутренние помещения, предназначенные для путешествующих особ, были декорированы с роскошью.

По окончании путешествия, которое длилось 32 дня, вся флотилия поступила в ведомство Казанского адмиралтейства. Флагманское судно «Тверь» было велено «хранить вечно, не переменяя того вида, какой она имела во время Высочайшего путешествия». Наказ Екатерины II удавалось выполнять более 200 лет, однако в октябре 1956 года павильон, в котором хранилась галера «Тверь» и катер Павла I, был уничтожен пожаром. К празднованию 1000-летия Казани, в 2005 году, на улице Петербургская установили бронзовый памятник галере «Тверь». Проект возрождения Адмиралтейской слободы, представленный в год проведения Универсиады в Казани, предполагал создание музея Казанского адмиралтейства и копии галеры «Тверь» в натуральную величину. По сообщению «Татар-информ», строительство музея начнется в 2019 году.