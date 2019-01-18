Исполняющим обязанности главы Жарковского района назначен Андрей Белявский

29 января Собранием депутатов Жарковского района принято решение о назначении исполняющим обязанности главы района Андрея Белявского, до этого занимавшего пост первого заместителя главы администрации муниципального образования. Также на заседании принято решение о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы района.

Андрей Белявский родился 22 декабря 1973 года в поселке Жарковский. Вся его трудовая деятельность связана с малой родиной. Окончив в 1996 году Санкт-Петербургскую лесотехническую академию по специальности «Экономика и управление в отраслях химико-лесного комплекса», прошел трудовой путь от экономиста Жарковского лесхоза до исполнительного директора ООО «Жарковский ДОК» (2013 – 2015 гг.). С 2015 по 2019 год работал в должности главного инженера МУП «Жарковские коммунальные системы». Накануне был назначен первым заместителем главы администрации Жарковского района.

Напомним, экс-глава Жарковского района Алексей Ткачев сложил полномочия по собственному желанию. Депутаты приняли его досрочную отставку 18 января. До настоящего времени обязанности руководителя муниципального образования исполняла замглавы администрации Надежда Козлова.