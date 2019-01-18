Озеро Селигер стало одним из трех самых популярных озер России у туристов в 2018 году

Озеро Селигер вошло в ТОП-3 наиболее популярных среди туристов озер России. Об этом сообщается в рейтинге российского сервиса бронирования жилья Tvil.ru по итогам 2018 года.

«Озеро Селигер — одно из самых посещаемых озер страны, где можно отдыхать круглый год», – отметил губернатор Игорь Руденя. По его словам, туризм является одним из приоритетных направлений региональной экономики, поскольку «это рабочие места, доходы территорий».

По данным Tvil.ru, в прошлом году туристы отдыхали на российских озёрах от трёх до пяти суток и тратили на аренду жилья от 0,7 до 1,2 тысяч рублей на человека в сутки. Средняя продолжительность отдыха на Селигере, по данным сервиса, составляла около 4 ночей, при этом гости тратили на аренду жилья в сутки в среднем 5,1 тыс. рублей на семью.

«Тройку» лидеров возглавило озеро Банное в Башкирии, на втором месте – город Соль-Илецк с солёными озёрами в Оренбургской области.

Рейтинг подготовлен по данным броней квартир, домов и коттеджей туристами в прошлом году.