Игорь Руденя провел совещание о строительстве образовательных учреждений в Тверской области

28 января Губернатор Игорь Руденя провел совещание о строительстве учреждений образования в Тверской области – школ и детских садов в областной столице и муниципальных образованиях Верхневолжья.

«Это знаковые для Тверской области объекты. Необходимо обеспечить высокое качество работ, создать достойные условия для обучения детей», – отметил Игорь Руденя.

В Тверской области в 2019-2021 годах запланировано строительство более 10 дошкольных учреждений, общее количество введенных мест составит около 1700. В настоящее время в регионе ведется строительство двух детских садов в поселках Калашниково Лихославльского района и Ривицкий Максатихинского района. Новые учреждения также планируется построить в Твери, Торопце, Старице, Лихославле, Торжке, Калининском районе. Участники совещания рассмотрели вопросы проектирования и финансирования объектов.

Также обсуждался ход строительства школ в Твери. В микрорайоне «Юность» возводится школа-детский сад на 560 ученических и 80 дошкольных мест, в «Брусилово» – школа на 1224 места.

На объекте в «Юности» ведутся работы по устройству наружного освещения, вентилируемого фасада, идет отделка помещений. Продолжается закупка оборудования.

В «Брусилово» выполняется устройство колонн, железобетонных стен и перекрытий 1, 2 и 3 этажей. Ведется монтаж лестниц, кирпичная кладка стен и перегородок, прокладка тепловых сетей.

Кроме того, рассмотрены вопросы проектирования школы на 1224 места в микрорайоне «Радужный» и строительства в областном центре еще одного общеобразовательного учреждения.

Справочно: 26 декабря 2018 года в Тверской области состоялось торжественная церемония открытия школы в Степурино Старицкого района. Строительство учреждения на 150 учащихся с дошкольной группой на 25 мест в деревне Степурино началось в 2009 году и было возобновлено в 2017-м решением Губернатора Игоря Рудени.

При строительстве использовались энергосберегающие технологии. Новая школа укомплектована современным оборудованием, в том числе компьютерами и интерактивными досками для занятий, обеспечена автономной котельной. На прилегающей территории оборудованы спортивные площадки.

Пресс-служба Правительства Тверской области