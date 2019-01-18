Свыше 100 авторских кукол можно будет увидеть на новой выставке в Твери

29 января в музейно-выставочном центре им. Л. Чайкиной Тверского областного Дома народного творчества состоится открытие персональной выставки авторской куклы известной тверской художницы, члена Союза художников России Ларисы Поляковой «Когда деревья были большими…». Экспозиция, в которой представлено более 100 кукол, организована при поддержке Правительства Тверской области.

Задачу более активно продвигать возможности культурных учреждений региона, создавать условия для творческой реализации жителей региона поставил Губернатор Игорь Руденя.

Значительный отрезок творческой жизни Лариса Альбертовна посвятила работе художественным постановщиком в тверском театре кукол, разрабатывая концепцию спектаклей, декорации, «среду» постановки. Спустя время художница создала свою собственную студию­мастерскую и стала делать своих собственных «актёров» для сцены.

Незаменимым материалом в творчестве мастера является текстиль, но предпочтение автор отдаёт папье­маше. В руках мастерицы оживают самые разные сказочные персонажи. Куклы у Ларисы Альбертовны наполнены любовью, добротой, юмором и иронией, а порой и вовсе носят гротесковый характер, что делает их особенно выразительными.

Лариса Полякова - постоянная участница различных всероссийских и областных выставок, где она не просто демонстрирует свой талант, но и проводит мастер­классы. Работы художницы получают самые высокие оценки у критиков и специалистов в области искусства, её куклы находятся в различных частных коллекциях в России и за рубежом.

Выставка будет интересна как детям, так и взрослым, которые смогут окунуться в атмосферу, «когда деревья были большими…». Экспозиция будет работать до 16 февраля 2019 года.

Пресс-служба Правительства Тверской области