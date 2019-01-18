Игорь Руденя поздравил жителей Верхневолжья с 84-летием образования Калининской (Тверской) области

29 января отмечается 84-я годовщина со дня образования Калининской (Тверской) области. С этим событием жителей Верхневолжья поздравил Губернатор Игорь Руденя.

«Эта дата дорога для каждого человека, чей жизненный и трудовой путь связан с древней тверской землей. В нашей стране и за ее пределами Тверскую область знают как колыбель великой русской реки Волги, край, где были заложены основы российской государственности», – говорится в поздравлении от Игоря Рудени.

Губернатор отметил: тверской регион славится трудолюбивыми и талантливыми людьми, которые на протяжении столетий вносят свой вклад в укрепление Отечества.

«Сегодня созданный многими поколениями жителей экономический, научный и образовательный потенциал региона, его богатое духовное, историческое и культурное наследие служат основой для дальнейшего комплексного развития Тверской области. Пусть Верхневолжье хранит славу земли, где живёт душа России», – подчеркнул глава региона.