СНЕГОХОД-2019

В Конаковском районе проведен профилактический рейд в рамках операции «Снегоход»



В Конаковском районе Тверской области в рамках операции «Снегоход» состоялся профилактический рейд, направленный на профилактику нарушений правил эксплуатации внедорожной мототехники.

На усиление контроля за эксплуатацией снегоходов и мотовездеходов в Конаковском районе обращал внимание Губернатор Игорь Руденя. Муниципалитет является популярным местом отдыха среди жителей и гостей тверского региона. В настоящее время здесь зарегистрировано свыше 660 единиц внедорожной мототехники.

Профилактический рейд в районе провели специалисты регионального Гостехнадзора совместно с представителями ГИМС Управления МЧС России по Тверской области, правоохранительными органами, Управлением федеральной службы судебных приставов. Было проверено 19 снегоходов на соответствие правилам эксплуатации, выявлено 9 нарушений, по результатам которых открыты дела об административных правонарушениях.

Игорь Руденя также поручал повысить доступность государственных услуг по регистрации и прохождению технического осмотра внедорожных мототранспортных средств, выдаче и замене удостоверений на право управления такой техникой. В Конаковском районе инспекцией Гостехнадзора в связи с этим в субботу был организован дополнительный рабочий день.

Всего с начала операции «Снегоход», которая проходит с 5 января по 28 февраля 2019 года, в Тверской области проведено 140 профилактических рейдов, в ходе которых проверено 718 единиц внедорожной мототехники. Выявлено 108 нарушений правил эксплуатации данного вида техники, к административной ответственности привлечено 107 водителей и 1 должностное лицо. Сотрудниками Гостехнадзора выявлен 1 похищенный снегоход.

По итогам профилактических мероприятий в инспекции Гостехнадзора зарегистрировано 94 внедорожных мотосредства, представлено на технический осмотр 960 снегоходов, выдано 293 удостоверения на право управления внедорожной мототехникой.



Пресс-служба Правительства Тверской области.