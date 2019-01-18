В расчистке дорог Тверской области задействовано 370 единиц специализированной техники

28 января 2019 года расчистку автодорог регионального и межмуниципального значения от снега и их обработку противогололедными материалами обеспечивают 370 единиц техники: 161 комбинированная дорожная машина, 75 автогрейдеров, 90 тракторов с навесным оборудованием и другой специализированный транспорт. В первую очередь обрабатываются трассы с высокой интенсивностью движения и места повышенной аварийности.

В регионе ведется масштабная работа по приведению автодорог в нормативное состояние, не меньшее внимание, по мнению главы региона, необходимо уделять содержанию трасс.

«После качественно выполненного ремонта дороги должны соответствующим образом содержаться профессиональными компаниями», - считает Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

В Дирекции территориального дорожного фонда Тверской области работает круглосуточная диспетчерская служба. О затруднениях движения транспорта на автодорогах регионального и межмуниципального значения можно сообщать по телефонам: 8(4822) 34-56-54, 8-910-649-84-56.

По вопросам содержания улично-дорожной сети города Твери следует обращаться в администрацию города Твери, федеральных трасс М-9 «Балтия» и М-10 «Россия» – в ФКУ Упрдор «Россия», скоростной магистрали М-11 «Москва – Санкт-Петербург» – в ГК «Автодор», улично-дорожной сети городов и поселков – в администрации соответствующих муниципальных образований.

Справочно: По действующим государственным контрактам за содержание автодорог регионального и межмуниципального значения в Тверской области отвечает 8 дорожно-эксплуатационных организаций: АО «Рамешковское ДРСУ», АО «Торопецкое ДРСУ», ООО «Дорсервис», ООО «Калязинское ДРСУ», ГУП «Торжокское ДРСУ», ГУП «Бологовское ДРСУ», ООО «Бежецкая дорожная компания» и ООО «ПРОГРЕСС».

Пресс-служба Правительства Тверской области