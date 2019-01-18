Установленный Игорем Руденей запрет на трудоустройство иностранных граждан по ряду видов деятельности вошел в рейтинг «Губернаторская повестка»

Принципиальная и жесткая миграционная политика Правительства Тверской области отмечена авторами рейтинга «Губернаторская повестка». Его составители напомнили, что губернатор Игорь Руденя своим постановлением запретил в Тверской области прием на работу иностранных граждан по ряду видов деятельности. Об этом сообщается на сайте фонда общественных связей «Петербургская политика».

Ресурс отмечает, что в число видов деятельности, попавших в запретительный список для трудовых мигрантов, вошли лесозаготовка и деревообработка (кроме грузчиков и подсобных рабочих), строительство гидротехнических сооружений, оптовая и розничная торговля, работа ресторанов (кроме работников кухни и мойщиков посуды), реклама, исследования рынков, профессиональная научная и техническая деятельность, социальные и персональные услуги, домашнее хозяйство с наемными работниками.

«Наша задача – снизить поток трудовых мигрантов и задействовать своих граждан», – сказал губернатор Игорь Руденя.

Также 25 января глава региона принял участие в заседании коллегии Управления МВД России по Тверской области, посвященном итогам работы правоохранительной системы Верхневолжья в прошедшем году и задачам на 2019 год. На заседании, в частности, были отмечены существенные результаты в миграционной политике, достигнутые при участии УМВД, УФСБ, прокуратуры, Следственного комитета и других структур. Обсуждалось дальнейшее взаимодействие ведомств в этом направлении.