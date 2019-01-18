Банк России приглашает школьников тверского региона на онлайн-уроки финансовой грамотности

29 января стартует весенняя сессия онлайн-уроков финансовой грамотности. Занятия продлятся до 19 апреля. Эти уроки предоставляют равный доступ к знаниям школьникам как из городских округов и региональных центров, так и сельской местности. Состав тем занятий соответствует учебно-методическим комплектам по изучению основ финансовой грамотности, разработанных при поддержке Банка России и Министерства финансов РФ. По словам заместителя управляющего Отделением Тверь ГУ Банка России по ЦФО В.Н. Чиркова, участие в онлайн-уроках даёт возможность школьникам Тверской области не только подготовиться к экзаменам, но и позволяет сформировать систему знаний о механизме работы финансовых институтов, что важно для профессионального самоопределения.

Онлайн-уроки финансовой грамотности проходят через интернет в режиме реального времени. Их ведут лекторы – практики и профессионалы финансового рынка, специалисты Банка России. Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте www.dni-fg.ru , выбрать интересующую тему, дату и время мероприятия.

В 2018 году в онлайн-уроках приняли участие более 14 тысяч российских школ. В Тверской области 9 294 учеников из 134 школ просмотрели 475 онлайн-уроков. Лидерами финансового онлайн-просвещения по количеству просмотров школами онлайн-уроков стали г. Тверь, г. Торжок и Конаковский район. По охвату школ, принявших участие в онлайн-уроках, высокие результаты продемонстрировали г. Торжок и Торжокский район, г. Вышний Волочек и Вышневолоцкий район, г. Ржев, Андреапольский и Краснохолмский районы. Наиболее популярными темами стали «С деньгами на «Ты», или зачем быть финансово грамотным?», «Пять простых правил, чтобы не иметь проблем с долгами», «Личный финансовый план». В весенней сессии слушателей ждут новые интересные темы – «Как защититься от кибермошенников: семь правил безопасности в виртуальной среде.», «Что нужно знать про инфляцию?», «Как начать свой бизнес. Мечтай. Планируй. Действуй».