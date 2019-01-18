В Тверской области завершается строительство 4-й очереди операционно-логистического комплекса OZON.ru

В Тверской области на территории индустриального парка «Боровлёво» завершается строительство 4-ой очереди операционно-логистического комплекса интернет-магазина OZON.ru. Открытие объекта запланировано в первом квартале 2019 года.

Привлечение и поддержка инвесторов, по мнению Губернатора Игоря Рудени, является одним из ключевых факторов развития региональной экономики.

«Необходимо обеспечить на территории Верхневолжья условия для крупных инвестиционных проектов, которые дадут новые рабочие места во внебюджетной сфере, дополнительные налоговые отчисления», – считает Игорь Руденя.

Группа компаний OZON.ru реализует в Калининском районе инвестиционный проект по строительству операционно-логистического комплекса с 2008 года. В настоящее время запущено 3 очереди комплекса. Общий объем вложенных инвестиций по проекту составил более 2,5 млрд рублей, создано 3,5 тысячи новых рабочих мест.

Ожидаемый объём вложений по 4-ой очереди комплекса — 1,4 млрд рублей: из них по итогам 2018 года инвестировано 800 млн рублей, в 2019 году планируется вложить 600 млн рублей на закупку оборудования и обустройство внутренней инфраструктуры. В прошлом году создано 120 рабочих мест, в 2019 году будет введено ещё 530 мест.

В настоящее время Министерство экономического развития региона ведёт с руководством компании переговоры о возможности представления продукции тверских товаропроизводителей на площадке маркетплейса OZON.ru, кадровом обеспечение комплекса, развитии индустриального парка «Боровлёво».

Справочно: В 2019 году в Тверской области планируется создать два новых государственных индустриальных парка. На эти цели регион рассчитывает получить около 1,5 млрд рублей из федерального бюджета. Участки на территории индустриальных парков «Боровлёво-3» и «Эммауcс» будут предоставляться инвесторам бесплатно при соблюдении критериев эффективности проекта. Регион обеспечит строительство дорог и подведение всех коммуникаций. Для парков будет разработана и реализована стратегия маркетингового продвижения.

В настоящее время в Тверской области действуют 6 индустриальных парков: «Боровлёво» и «Раслово» в Калининском районе, «Две башни» и «Композит Сити» в Твери, «MSB-Удомля» в Удомельском городском округе, «Итомля» в Ржевском районе. В числе резидентов – известные во всём мире компании «Hitachi», «Paulig», «SKF».

Общий объем инвестиций реализованных проектов в уже действующих индустриальных парках составил более 17,7 млрд. руб. Создано свыше 4700 рабочих мест.

Пресс-служба Правительства Тверской области