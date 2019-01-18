В Тверской области проходит региональный этап Всероссийского фестиваля «РобоФест»





27 января в Тверской области при поддержке регионального Министерства образования проходит региональный этап Всероссийского фестиваля «РобоФест». В нем принимают участие ученики 2-11 классов.

Соревнования организованы по направлениям: «Hello, Robot! LEGO» (2-4 классы и 5-6 классы), «Hello, Robot! OPEN» (3-5 классы и 6-8 классы), РобоКарусель(7-9 классы и 10-11 классы), AeroNet (12-18 лет).

Фестиваль «РобоФест» проводится по программе «Робототехника», реализуемой Фондом социальных инициатив «Вольное Дело» в партнерстве с Министерством просвещения РФ и Агентством стратегических инициатив. Основное содержание программы – общероссийская система инженерно-технических соревнований детей и молодежи в сфере высоких технологий, завершающихся Всероссийским робототехническим Фестивалем «РобоФест», который одновременно является национальным финалом для международных робототехнических состязаний.

В Тверской области в 2018 года начала работу площадка для дополнительного образования детей и молодежи в сфере инженерных наук – Кванториум. Его работа направлена на формирование у ребят изобретательского, креативного мышления, а в конечном итоге – привлечение в экономику региона квалифицированных специалистов в инженерно-технической сфере.

Занятия в Кванториуме должны быть доступны для всех школьников Тверской области, считает Губернатор Игорь Руденя. По поручению главы региона для технопарка был приобретен автомобиль. Ключи от машины Игорь Руденя вручил 28 декабря в ходе торжественной церемонии передачи более 70 единиц специального автотранспорта учреждениям образования и здравоохранения Тверской области.

Автомобиль «Кванториум» предназначен для перевозки педагогов и оборудования учреждения в муниципальные образования области. Он оснащён всем необходимым для проведения занятий с детьми по робототехнике, программированию, промышленному дизайну и другим направлениям «Кванториума».



Пресс-служба Правительства Тверской области