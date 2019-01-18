Игорь Руденя поздравил участников Тверской общественной организации «Блокадники Ленинграда» с 75-летием полного освобождения города





27 января 2019 года исполняется 75 лет со дня полного снятия фашистской блокады Ленинграда. Губернатор Игорь Руденя поздравил со знаковой датой участников Тверской общественной организации «Блокадники Ленинграда» и ее руководителя Аркадия Скачкова.

«Этот день является особым в истории нашей страны. 900-дневная блокада Ленинграда навсегда останется символом стойкости, мужества и воли к победе нашего народа. Вечная память всем, кто погиб, заслонив собой Ленинград. Низкий поклон жителям блокадного города, ветеранам Великой Отечественной войны за героизм, за беззаветное служение своей стране, традиции которого передаются новым поколениям», – отмечено в телеграмме от Игоря Рудени.

Губернатор также направил поздравление с юбилейным событием ветеранам Великой Отечественной войны и всем жителям Санкт-Петербурга, временно исполняющему обязанности Губернатора города Александру Беглову.

В Тверской области к 75-летию снятия блокады Ленинграда приурочена акция «Блокадный хлеб», которая проходит сегодня в регионах страны. Проект был разработан и впервые в России реализован в Селижаровском районе Тверской области.

В Твери активисты всероссийского движения «Волонтёры Победы», а также участники проекта партии «Единая Россия» «Историческая память» совместно с предприятием «Волжский пекарь» будут раздавать горожанам «блокадный паек» – жителям блокадного Ленинграда полагалось всего 125 грамм хлеба на человека в сутки. В рамках акции на площади у Обелиска Победы в 11:00 запланирован торжественный митинг, раздача листовок о подвиге ленинградцев.

Сама акция пройдет на улице Трехсвятская (возле видеоэкрана) с 12:00 до 13:00. Здесь же студенты колледжа культуры им. Львова будут читать отрывки из произведений о войне, дневников жителей блокадного Ленинграда. Кроме того, «блокадный паек» будет раздаваться в образовательных учреждениях Твери.

Во многих муниципалитетах области организованы мероприятия, посвященные исторической дате. В Бологовской центральной библиотеке открывается книжная выставка «Блокадные дни Ленинграда». В ряде районов акция «Блокадный хлеб» пройдет в формате исторической инсталляции.

Идея проекта «Блокадный хлеб» возникла в 2010 году. В 2016-м проект получил грант Федерального агентства по делам молодежи и был презентован на нескольких федеральных молодежных площадках, в том числе на «Территории смыслов на Клязьме» во Владимирской области, Петербургском международном молодежном форуме.

Справочно: В настоящее время на территории Тверской области проживают 342 жителя блокадного Ленинграда, а также 22 ветерана, награжденные медалью «За оборону Ленинграда».



Пресс-служба Правительства Тверской области