Игорь Руденя принял участие в коллегии Управления МВД России по Тверской области по итогам 2018 года

25 января Игорь Руденя принял участие в коллегии Управления МВД России по Тверской области, на котором подведены итоги работы правоохранительной системы региона в прошедшем году и определены задачи на 2019-й. В мероприятии принял участие начальник ведомства Владимир Андреев, руководители других структур.

Игорь Руденя назвал главные направления в развитии области в 2018 году, работа по которым велась при взаимодействии с правоохранителями.

«Основным индикатором устойчивого развития экономики является бюджет региона. По итогам года мы сократили государственный долг, достигли технического профицита. Это в том числе работа правоохранительных органов, которые оказывали содействие в хозяйственных процессах, эффективном и целевом использовании средств, выделенных на медицину, социальную защиту, экономику, дорожную инфраструктуру», – сказал Игорь Руденя.

Губернатор отметил: вместе с УМВД велась работа по сохранению природных богатств и ресурсов, в том числе в лесной отрасли, добыче инертных материалов.

В 2018 году благодаря совместной с правоохранителями работе налажена более эффективная система оперативного реагирования на обращения жителей Тверской области, на территории Верхневолжья успешно прошла тестовые испытания система 112.

Существенные результаты достигнуты в миграционной политике при участии УМВД, УФСБ, прокуратуры, Следственного комитета и других структур. В Тверской области увеличена стоимость патента для трудовых мигрантов до 5327 рублей. Ключевая задача – снизить поток трудовых мигрантов и задействовать в экономике своих граждан.

В 2019 году регион вступает в процесс реализации национальных проектов, сформированы региональные проекты в сферах здравоохранения, экономики, образования, развития инфраструктуры и ремонта дорог, рационального природопользования, сельского хозяйства.

Как подчеркнул Игорь Руденя, это шанс укрепить экономику, инфраструктуру региона, обеспечить решение главной задачи в демографии – повышение рождаемости. По мнению Губернатора, в реализации нацпроектов большую роль играет слаженная работа на территориях области всех структур, в том числе органов внутренних дел.

Правительство области оказывает поддержку по укреплению материально-технической части правоохранителей. В 2018 году было передано более 60 автомобилей для участковых уполномоченных полиции и Государственной инспекции по безопасности дорожного движения.

Глава региона поблагодарил сотрудников ведомства за ежедневную работу в интересах региона и его жителей и вручил награды лучшим правоохранителям.

Справочно: По итогам 2018 года в Тверской области преступность снизилась на 2,3%. Уменьшилось число тяжких и особо тяжких преступлений на 0,6%. На 25,5% увеличилось выявление преступлений экономической направленности, на 54,7% – коррупционной. Всего органами внутренних дел в 2018 году раскрыто более 7550 преступлений.

Пресс-служба Правительства Тверской области