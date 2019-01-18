В Тверской области установлены новые правила при приёме детей из одной семьи в школу

В Тверской области дети будут иметь первоочередное право на зачисление на свободные места в 1 класс в школу, где уже обучаются их старшие братья и сёстры. Нововведение касается детей, которые не зарегистрированы на территории муниципалитета, закреплённого за школой. Решение принято на заседании регионального Правительства, которое провёл Губернатор Игорь Руденя.

Дополнение к правилам приёма в школы направлено на поддержку семей с детьми. Заявления в 1 класс от жителей региона, проживающих на закреплённой за школой территории, начинают принимать не позднее 1 февраля. После этого не позднее 1 июля стартует приём заявлений в 1 класс на свободные места.

Также на заседании Правительства распределено 2,4 млрд рублей в качестве субвенций муниципалитетам на улучшение материально-технической базы учреждений и повышение заработной платы педагогов дошкольного образования.

«В настоящее время мы наблюдаем разброс по уровню зарплаты педагогических работников в разных муниципальных образованиях. Мы направляем усилия на то, чтобы во всех МО была одинаково высокая оплата труда педагогов. Выполнение этой задачи станет одним из критериев оценки эффективности работы глав муниципалитетов», — отметил Игорь Руденя, отвечая на вопросы журналистов после заседания Правительства.

Пресс-служба Правительства Тверской области