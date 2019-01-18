29 января – День образования Калининской (Тверской) области

29 января 1935 года был создан регион, ставший преемником таких славных территориальных образований, как Великое княжество Тверское, Тверское наместничество, Тверская губерния. Тверская область подарила миру целую плеяду знаковых имён, среди которых прославленные государственные деятели, промышленники, военные, учёные, писатели и спортсмены. Наш край уникален своими природными ресурсами, богатой историей, традициями дружбы и добрососедства. В истории Верхневолжья немало героических страниц, связанных с трудовыми и ратными подвигами. В годы Великой Отечественной войны область показала примеры невиданной стойкости и патриотизма. Беспримерную отвагу проявили бойцы Советской армии при обороне и освобождении Калинина. Символом величайшего подвига нашего народа стали бои под Ржевом. Жители Верхневолжья никогда не забудут стойкость и мужество сибиряков, героически погибших в борьбе за независимость нашей Родины в сражениях в Бельском районе. А после разгрома немецко-фашистских захватчиков область, как и вся страна, переживала тяготы послевоенной разрухи. Но, несмотря на все трудности и невзгоды, Тверская область возрождалась и обновлялась - и всё это благодаря трудолюбию, терпению, таланту и мудрости своих жителей.

Сегодня наш регион занимает достойное место в экономическом и культурном пространстве России. Он, как и прежде, служит опорой в решении важных государственных задач, продолжает интенсивно развиваться, добивается новых социально-экономических успехов. Мы любим наш общий дом, гордимся его историей и традициями, делаем всё для его дальнейшего процветания.

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Уважаемые жители Верхневолжья!

Поздравляю вас с 84-й годовщиной со дня образования Калининской (Тверской) области!

Эта дата дорога для каждого человека, чей жизненный и трудовой путь связан с древней тверской землей.

В нашей стране и за ее пределами Тверскую область знают как колыбель великой русской реки Волги, край, где были заложены основы российской государственности. Регион славится трудолюбивыми и талантливыми людьми, которые на протяжении столетий вносят свой вклад в укрепление Отечества.

Сегодня созданный многими поколениями жителей экономический, научный и образовательный потенциал региона, его богатое духовное, историческое и культурное наследие служат основой для дальнейшего комплексного развития Тверской области.

Желаю всем жителям Верхневолжья успехов в труде на благо нашего края и всего Отечества! Пусть Верхневолжье хранит славу земли, где живёт душа России.

Губернатор Тверской области И.М.Руденя.