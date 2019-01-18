НА РОССИЙСКОМ ПЬЕДЕСТАЛЕ

Золотой дебют: наши юниорки победили на первенстве России по зимнему триатлону

19 - 20 января в окрестностях Ярославля прошли чемпионат и первенство России по зимнему триатлону. На старт дистанции, которая включала в себя легкоатлетический кросс по снегу, гонку на велосипедах и забег на лыжах, вышли более ста спортсменов разного возраста из 17 регионов.

Впервые на национальных соревнованиях по зимнему триатлону дебютировала сборная команда Тверской области. Исторического успеха добились юниорки. В эстафетной гонке, в рамках которой каждой из участниц команды пришлось пробежать 1,7 км, проехать на маунтибайке 4 км и пройти на лыжах 2,5 км, представительницы Верхневолжья заняли первое место. На высшую ступень пьедестала почета поднялись Полина Орлова (Тверь) и юные спортсменки из Конаковского района Анастасия Храмова и Полина Муравьева!

– Для нас это действительно исторический успех. Впервые наша команда принимала участие в зимнем чемпионате и первенстве России, и сразу завоевали золотые медали! Конечно, хочу поздравить девочек с таким высоким результатом и поблагодарить их наставниц Наталью Муравьеву и Александру Тимофееву за такую хорошую подготовку спортсменок, – отметил президент федерации триатлона Тверской области Алексей Арсентьев.

Добавим, что из золотого трио только Анастасия Храмова целенаправленно на протяжении ряда лет занимается триатлоном. Полина Орлова и Полина Муравьева своим главным видом спорта считают лыжные гонки и не так давно попробовали силы в триатлоне. И вот такой успех.