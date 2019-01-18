С ЮБИЛЕЕМ, ЗАВОД!

Уважаемые Александр Павлович

и коллектив АО «Конаковский

завод стальных конструкций»!

Мы искренне поздравляем вас с 50-летним юбилеем!

Ваше предприятие ведет свою историю с 1969 года. Именно тогда вступила в строй первая очередь Конаковского завода по выпуску 25000 тонн стальных конструкций опор ЛЭП в год. За годы деятельности завода изготовлено более миллиона тонн продукции. И на протяжении всех лет ваших сотрудников отличали высокий профессионализм, ответственность и любовь к своей профессии.

Сегодня АО «Конаковский завод стальных конструкций» является одним из ведущих предприятий, составляющих основу экономики Конаковского района. Вас и сотрудников вашего предприятия по праву можно считать настоящими энергетиками, ведь АО «Конаковский завод стальных конструкций» изготавливает и поставляет конструкции для объектов энергетики по всей стране.

Дорогие сотрудники АО «Конаковский завод стальных конструкций»! От имени всех жителей Конаковского района примите искренние слова благодарности за добросовестный труд и преданность своему делу. Желаем вашему предприятию динамичного развития и экономического благополучия, безаварийной работы и успехов в нелегком труде!

С уважением, депутат ЗС Д.И.Дородных,

глава Конаковского района О.В.Лобановский.

19 января 1969 года приказом министра энергетики СССР введен в строй Конаковский завод металлоконструкций, который спустя 3 года был переименован в Конаковский ЗСК (завод стальных конструкций). В начале 90-х он переименован в ОАО «Энергостальконструкция», а в прошлом году, в ознаменование грядущего 50-летия предприятия, решением общего собрания акционеров ему возвращено историческое название – ЗCК.

На самом деле история предприятия началась еще раньше. В «Заре» за 1965 год мы читаем: «13 июля 1965 года машинист виброустановки И. Остриков установил первую сваю в фундамент заводского корпуса. В числе передовиков строительства – бригады М. Воробьева и А. Горохова. Возведением нового завода, который будет выпускать металлоконструкции для энергетики и строительства объектов народного хозяйства, занимается УС Конаковской ГРЭС…».

Еще официально не было пущено в строй это предприятие, еще не было крыши над основным корпусом – цехом сетевых конструкций, а он уже давал стране первую продукцию. В 1974 году он превзошел свою проектную годовую мощность в 25 тысяч тонн, выпустив 34,5 тысячи, а в 1983 году поставил абсолютный годовой рекорд – 68 тысяч тонн. Девяностые годы дались заводу тяжело, производство, образно говоря, «легло на бок», перебиваясь случайными заказами. В разы был сокращен трудовой коллектив, предприятие имело огромные долги.

В 2000 году завод возглавил А.П.Шинкаренко. С этого момента и началось возрождение завода. В течение нескольких лет было приобретено устойчивое экономическое положение, обновились и укрепились кадры, а с середины нулевых и по настоящий момент на заводе постоянно модернизируется производство и закупается новое оборудование самых передовых производителей из Европы, обновляется ассортимент. Продукция предприятия на рынке металлоконструкций считается необычайно качественной и отвечающей всем современным запросам. Шестьсот жителей города заняты любимым делом и получают высокую по местному уровню зарплату, обеспечены полным соцпакетом, недорогим питанием и продукцией подсобного хозяйства. Завод, выпускающий опоры ЛЭП, сам стал надежной опорой для своих работников.