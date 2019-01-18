Спор около спорта

Конаковский район уже не первый год занимает первое место среди муниципальных образований Тверской области по спортивно-массовой работе. К этому достижению прибавилось еще одно - по массовости проведения фестивалей ГТО и охвату населения выполнением нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» наш район стал вторым в Тверской области. Бюджетные средства, выделяемые на оздоровление людей, проведение соревнований и других спортивных мероприятий, тратятся не зря.



Конаковский район по праву гордится своими спортивными талантами, отдавая приоритет развитию массового спорта. Опасение многих, что, мол, современная молодежь спортом интересуется с каждым годом все меньше – всего лишь заблуждение. Многочисленные награды, которые привозят с соревнований разного уровня наши спортсмены от мала до велика, только подтверждают это. Так есть спорт в Конаковском районе или его нет? Лучше всех о спорте в районе расскажет заведующий отделом спорта администрации Конаковского района Александра Федотова.

- Александра Валерьевна, скажите, а любят ли конаковцы спорт?

- Конечно, любят. Судите сами. На территории Конаковского района культивируются 66 видов спорта (из них новые виды спорта - гандбол и триатлон). Численность занимающихся физкультурно-массовой работой более 28 тысяч человек. За 2018 год на территории Конаковского района и городского поселения город Конаково администрацией Конаковского района проведено 192 мероприятия. Сборные команды Конаковского района выезжали на 168 соревнований за счет бюджета Конаковского района и более 50 выездов за счет бюджетов поселений района. В течение трех последних лет, участвуя в областном смотре-конкурсе среди муниципальных образований первой группы на лучшую организацию спортивно-массовой работы, Конаковский район занимает первое место.

Реализация программы «Физическая культура и спорт в Конаковском районе»

2 987 тыс. руб.



- Расскажите немного подробней о работе спортивных школ района.

- Осуществляют деятельность в этом направлении три муниципальных учреждения: ДЮСШ «Олимп», «ДЮСШ единоборств», ДЮСШ-14.

- Занятия в спортивных школах платные?

- Во всех спортивных школах занятия бесплатные, и только в «ДЮСШ единоборств» родительская плата для детей, занимающихся в спортивно-оздоровительных группах первый год, составляет 800 рублей в месяц, но есть льготы для семей, где в школе занимаются двое детей и более, также многодетные семьи занимаются льготно и оплачивают 50 процентов. При переходе из оздоровительных групп в группы начальной подготовки все занимаются бесплатно. Родительская плата идет на заработную плату тренеров, материальную базу учреждения и поездки на соревнования. Кроме спортивных школ, у нас еще есть учреждение «ДЮЦ Конаковского района», и там тоже есть спорт - ведутся занятия по футболу, шахматам, шашкам, и занятия в них бесплатные.

- Ведётся ли деятельность по усовершенствованию работы в сфере физического воспитания в дошкольных и общеобразовательных организациях района?

1 место в области по организации спортивно-массовой работы



- Стоит отметить, что кадровое обеспечение общеобразовательных школ и дошкольных учреждений находится на достаточном уровне. Большинство специалистов имеют соответствующее образование, и все они проходят курсы повышения квалификации. Всего в районе 255 работников физической культуры и спорта, из них с высшим физкультурным образованием 155 человек, со средним специальным образованием - 87 педагогов.

- В нашем районе проводятся различные соревнования, а есть ли конаковские спортсмены, которые добились высоких результатов в спорте?

- Конаковский район вырастил очень много спортсменов, рекордсменов, чемпионов России и мира, и мы, безусловно, гордимся их достижениями. В 2018 году 20 спортсменов Конаковского района являются членами сборной России и получают губернаторские стипендии и премии в таких видах спорта, как джиу-джитсу, водно-моторный спорт и гребля.

Нашими тренерами подготовлено 1926 массовых разрядов, 10 спортсменов выполнили норматив «Кандидат в мастера спорта», 1 человек стал мастером спорта России. Подготовлено призеров и победителей чемпионатов, первенств, Кубков страны - 33 человека, призеров и победителей всероссийских турниров - 104 человека, 239 призеров и победителей региональных соревнований. На высшие ступени пьедестала мировых и европейских первенств и чемпионатов в 2018 году поднялись 17 человек. Назову самые яркие имена: Алина Сударикова, Анастасия Кондрат, Юрий Расол, Рафи-заде Рафи, Магомед Гаджиев, Оксана Белова, Александра Пометелина, Егор Куликов.

Наши спортсмены – это наша гордость. С каждым годом молодежь все больше внимания уделяет спорту, во многом это заслуга тех, кто создает в районе условия для его развития.

Содержание спортивных школ 47,5 млн. руб. в год



- Сейчас государство обращает внимание на работу с людьми с ограниченными возможностями. Ведётся ли у нас в районе работа по привлечению к занятиям спортом инвалидов?

- Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, желающие заниматься адаптивной физической культурой и спортом, посещают секции в ДЮСШ «Олимп». Сборные команды района регулярно принимают участие в районных и областных мероприятиях. На новогодней олимпиаде в этом году было рекордное количество участников-инвалидов, мы попробовали провести апробацию тестирования ГТО среди лиц с ограниченными возможностями.

- Сколько в районе спортивных сооружений ?

- На территории Конаковского района функционируют 248 спортивных сооружений, построенных за счет бюджетов всех уровней и внебюджетных источников. За прошедшие два года на территории Конаковского района построены новые спортивные сооружения и площадки (ФОК в деревне Юрьево-Девичье, площадки для воркаута и уличных тренажеров, многофункциональная площадка в Новозавидовском), открываются тренажерные залы, есть много частных построек (в Первомайском поселении площадки для бадминтона, волейбольная, футбольная, для конкура), построена универсальная муниципальная спортивная площадка в деревне Озерки. Поселения приняли участие в софинансировании с областным комитетом по установке уличных тренажеров в рамках программ по поддержке местных инициатив (ППМИ). В прошлом году наши спортивные школы получили инвентарь для укрепления материально-технической базы.

В районе 248 спортивных

сооружений



- В последнее время популяризируется ГТО. Как у нас в районе обстоят с этим дела?

- В 2014 году на территории района начали работу по внедрению ВФСК ГТО. Был создан муниципальный Центр тестирования, который является одним из лучших в Тверской области. Мы занимаем второе место (после Твери) по количеству принявших участие в выполнении нормативов (тестов). В 2018 году 950 человек приняли участие в выполнении нормативов, что на 281 человек больше предыдущего. Работу нашего Центра отметили и областные органы, и мы единственные из всего региона, кто принял участие во Всероссийском конкурсе, а также мы посетили в октябре семинар в Санкт-Петербурге, где поднимали актуальные вопросы по тестированию ГТО для инвалидов.

Тренерами

подготовлено 1926 массовых разрядов



- А теперь о цифрах.

- В 2018 году в рамках программы «Физическая культура и спорт в Конаковском районе» выделено 2 миллиона 987 тысяч рублей, из которых 749 тысяч 900 рублей - на проведение мероприятий (приобретение наградной атрибутики на муниципальные соревнования). Остальные денежные средства потрачены на выездные соревнования. Сверх этого, центру тестирования ГТО выделено 694 тысячи рублей. На содержание учреждений спортивной направленности (ДЮСШ «Олимп», «ДЮСШ единоборств», ДЮСШ-14) из бюджета Конаковского района в 2018 году выделено 47 миллионов 583 тысячи 946 рублей, в том числе, на аренду дорожек в бассейне - 8 миллионов 414 тысяч 600 рублей в год. Но это не все суммы. Кроме этого, предусматриваются расходы на содержание спортивных объектов, ремонты и реконструкции. В 2018 году «ДЮСШ единоборств» на ремонт кровли и замену окон из бюджета Конаковского района выделено 1 миллион 604 тысячи 174 рубля, ДЮСШ «Олимп» на ремонты, реализацию программы «Доступная среда» и приобретение спортинвентаря выделено 2 миллиона 403 тысячи 650 рублей. Работы по ремонтам и реконструкции спортивных объектов Конаковского района продолжатся и в 2019 году.

- Александра Валерьевна, подтвердите или опровергните слухи о том, что спортивные секции в Конаковском районе будут сокращать.

- Слухи о сокращении секций - это пустое. Ни одна секция, ни один кружок не были сокращены в районе в 2018 году и на начало 2019 года. Наоборот, численность занимающихся в районе физкультурно-массовой работой растет.

20 спортсменов Конаковского района являются членами сборной России



- По вашим ответам можно судить, что у нас все хорошо и проблем не существует. Это так?

- Проблемы у нас тоже есть. В некоторые объекты спорта требуется вложение значительных финансовых средств на реконструкцию и ремонт, жители Новозавидовского поселения давно ходатайствуют о строительстве ФОКа на территории поселения, и место под это есть. Нашим лыжникам необходима новая лыжная база - нужно приобретать модуль благоустроенный, теплый, с раздевалками, санузлами, помещениями под хранение инвентаря и лыж (сейчас у них, мягко сказать, условия не очень), футбольное поле «Победа» в Редкине тоже надо доделывать - необходимы беговые дорожки и легкоатлетический сектор. За отделом молодежной политики, культуры и спорта закреплен автобус на 16 мест, и его недостаточно. Календарь спортивно-массовых мероприятий, которые проходят на территории Конаковского района, Тверской области, РФ, ближнем и дальнем зарубежье, по ходатайствам и поданным заявкам тренеров составляет 993 мероприятия, а мы в прошлом году смогли выехать и провести районных соревнований всего 360 в связи с тем, что финансирование не может удовлетворить все пожелания наших тренеров и спортсменов. Чтобы удовлетворить все заявки для поездок на соревнования и мероприятия, необходимо финансирование по программе «Физическая культура и спорт в Конаковском районе» более 9 миллионов. Так что проблемы тоже есть, и их не может не быть, как и у всех, поэтому у нас есть над чем работать. И тем не менее, в смотре-конкурсе на лучшую организацию спортивно-массовой работы среди 43 муниципальных образований Тверской области Конаковский район в течение трех последних лет занимает первое место в разделе «Финансирование физической культуры и спорта».

Что ж, в заключение хочется пожелать району высоких спортивных результатов, добротной спортивной базы. В спорте – это формула успеха. Больше побед, удачи и везения, терпения и творчества, а также поблагодарить всех наших спортсменов, их тренеров и родителей. Вы наша гордость, вы защищаете честь Конаковского района, региона, страны, поднимаясь на пьедестал, прославляете наш спорт!

Подготовила Татьяна ДУРАСОВА.