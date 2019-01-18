Плыть или не плыть...



16 января в социальной сети «Вконтакте» депутат Собрания депутатов Конаковского района А.В.Акишин безосновательно заявил о том, что администрация Конаковского района лишила детей плавания. Данная информация бурно обсуждалась. Попробуем разобраться, так ли это было?

На сегодняшний день у детей, занимающихся в секции плавания ДЮСШ «Олимп», действительно произошли изменения в расписании, но не отмена занятий. 22 января в ДК «Современник» состоялось родительское собрание, где сложившаяся ситуация была детально разобрана. В собрании приняли участие заместитель главы администрации Конаковского района по социальной политике Аггюль Бородина, начальник управления образования Ольга Булгакова, заместитель начальника управления образования Светлана Клюшанова, директор ДЮСШ «Олимп» Сергей Салдин. На собрании состоялся диалог, где родители смогли задать интересующие их вопросы.

Первый вопрос, чем вызвано изменение в расписании в секции плавания? Прокомментировала сложившуюся ситуацию начальник управления образования Ольга Булгакова

- В 2019 году по прогнозу Федеральной налоговой службы по Тверской области налоговые доходы бюджета МО «Конаковский район» сократятся по сравнению с 2018 годом на 27 миллионов 536 тысяч 800 рублей и составят 500 миллионов 961 тысячу 800 рублей. В этих условиях администрация Конаковского района должна была предусмотреть финансирование выполнения своих основных полномочий по федеральному закону № 131-ФЗ по питанию 4433 детей в дошкольных образовательных учреждениях, содержанию и ремонту 70 подведомственных муниципальных учреждений, еще 40 своих полномочий в разных отраслях. Поэтому на бюджетной комиссии при формировании бюджета 2019 года было принято решение не о сокращении финансирования занятий детей в бассейне в 2019 году (для справки: эта сумма в 2018 году составила 8 миллионов 414 тысяч 600 рублей), а о финансировании в объеме 2018 года, без учета повышения цены за аренду плавательных дорожек собственником бассейна. В противном случае удорожание за 2019 год составило бы на 882 тысячи 400 рублей исходя из новой цены. Это значительная сумма для бюджета Конаковского района.

ДЮСШ «Олимп» в ноябре 2018 года была подготовлена конкурсная документация, и проведены торги в соответствии с требованиями законодательства о закупках, но торги не состоялись, ООО «Дельфин» не принял участие в торгах, т.к. финансирование было предусмотрено на уровне 2018 года, а альтернативных учреждений в Конаковском районе нет. Рассматривались разные варианты, в том числе подвоз детей в плавательные бассейны Твери, Дубны, Клина, где цена плавательной дорожки дешевле. Но в целях удобства и безопасности детей было принято решение проводить переговоры с собственником плавательного бассейна в Конакове о снижении цены по причине социальной значимости данного вопроса.

Возникает следующий вопрос: отменились ли занятия у детей?

Нет, не отменились. С 14 января по 22 февраля 2019 года ДЮСШ «Олимп» заключил прямой договор на занятия детей до момента проведения новых торгов в рамках 44-ФЗ. Надо отметить, что занятия на этот период проходят по сокращенному расписанию:

- Учащиеся спортивно-оздоровительного этапа не занимаются на воде, а занимаются теоретической и физической подготовкой в спортивном зале «ДЮСШ «Олимп».

- Сокращено время занятий на воде у воспитанников учебно-тренировочного этапа до одного часа.

Когда возобновятся занятия по расписанию, утвержденному 1 сентября 2018 года?

Администрацией Конаковского района велись переговоры с руководством ООО «Дельфин» по определению цены одной дорожки. 28 декабря 2018 г. было достигнуто соглашение о повышении цены плавательной дорожки до 2050 рублей (ранее сумма за дорожку составляла 1950 рублей)

29 декабря 2018 г. было внесение закупки в план-график на 2019 г. по новой цене. Подготовлен новый пакет документов для проведения аукциона. При повторном осуществлении закупки и подаче заявки участником - ООО «Дельфин» контракт будет заключен 22 февраля. И занятия по привычному расписанию возобновятся с этого числа.

Следующий вопрос: на какой период будет заключен новый контракт?

- Контракт бюдет заключен до 31 декабря 2019 года.

В завершение собрания свое мнение выразила представитель от родителей:

- Ситуация сложная. Я думаю, что администрация предприняла все возможные действия для того, чтоб занятия не сорвались. Но сложилось, как сложилось, мы живем в рыночных отношениях. Для предотвращения таких ситуаций в будущем, наверное, нужно задуматься о строительстве нового муниципального бассейна (Федерация плавания Тверской области поддержала бы нас в этом вопросе). Здесь на собрании мы получили ответы на вопросы, более детально разобрались в сложившейся ситуации.

ИТОГИ!

1. Секция плавания работает? - Да, но по измененному расписанию на период с 14 января по 22 февраля.

2. Почему произошло изменение в расписании? - Не состоялись торги, на аукцион не было подано ни одной заявки.

2. Финансирование секции сократилось? - Нет.

3. Расписание будет восстановлено? - Да, после проведения торгов и подписания контракта, до 22 февраля 2019 года.

Татьяна ДУРАСОВА.