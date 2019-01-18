Нацпроекты

БОЛЬНАЯ ТЕМА

Здравоохранение. Важнейшая социальная отрасль, которой во все времена (и в советские, и в нынешние) уделялось большое внимание. Обеспечение граждан бесплатной медициной считается важнейшим социальным благом, конституционным правом человека.

Говорят, в развитых странах «западной демократии» медицина - это не важнейшая социальная отрасль, и даже не наука. Это развитый сервис, то есть - сфера услуг. От высоких цен людей там защищает система страховой медицины. Видимо, таким путем пошла и Россия. Власть осознает, что сделать бесплатно всем у нее никакого бюджета не хватит. И хотя на здравоохранение выделяются значительные средства, за последние лет 20 на останках советской медицины вырос целый бизнес. И даже врачи частенько говорят пациентам: учитесь отличать медицинскую помощь от медицинских услуг. Без первой можно умереть. А вторые нужны для восстановления здоровья и профилактики. То есть, спасти - спасут, а дальше вы уж сами.

Наверное, в таком подходе к медицине есть свое рациональное зерно. На протяжении десятилетий наши люди относились к своему здоровью безответственно, уповая на то, что если, не дай бог, что, чудо-врачи все поправят и исправят. Однако с возрастом понимаешь, что медицина – это не волшебство. Как писал классик, «все мы ждем от нее чудес, а она – всего лишь часть нашей жизни». И наше здоровье в большинстве случаев находится в наших руках.

Ну а кто не смог его удержать или в силу возраста обзавелся болячками – им что делать? Неужели важнейшее социальное право на получение бесплатной и качественной медицинской помощи все больше становится формальностью? Надо отдать должное медработникам – большинство их работает вопреки трудностям. Но здравоохранение сегодня является одной из самых больных точек нашей жизни.

Как известно, 7 мая 2018 года Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ, в котом обозначил 12 направлений социально-экономического развития, по которым до 2024 года нужно достичь поставленных целей. Эти «майские указы» сразу же были названы национальными проектами. Первым пунктом в этих проектах стало направление здравоохранения. За шесть лет предполагается добиться следующего:

- ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь;

- обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год;

- обеспечение оптимальной доступности для населения (в том числе для жителей населённых пунктов, расположенных в отдалённых местностях) медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь;

- оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сокращение времени ожидания в очереди при обращении граждан в указанные медицинские организации, упрощение процедуры записи на приём к врачу;

- увеличение объёма экспорта медицинских услуг не менее чем в четыре раза по сравнению с 2017 годом;

Минздрав рассчитывает более чем на четверть снизить смертность трудоспособного населения и на 19,6 процента - младенческую смертность. Потери от болезней кровообращения должны уменьшиться на 23,4 процента, от онкозаболеваний - на 7,8 процента. На реализацию этих целей из бюджета страны планируется потратить более 1,36 триллиона рублей, основную часть которых израсходуют в течение первых трех лет.

Остается напомнить, что страна уже проходила через нацпроекты. Основные приоритетные направления были определены как программа по росту человеческого капитала еще в 2005 году, и работа по ним велась в последующие несколько лет. Эксперты оценивают нынешние нацпроекты как логичное продолжение предыдущих. В нулевые годы они принесли свои результаты, но время течет, все меняется, и подобную работу необходимо продолжать.

Необходимо продолжать эту работу и на местах. Ниже мы предлагаем вашему вниманию мнение нашего читателя об одной из «больных точек» города и района – отсутствии современного патолого-анатомического отделения. На состоявшейся в декабре пресс-конференции губернатора Тверской области Игоря Рудени с представителями местных и региональных СМИ конаковские корреспонденты задали вопрос по проблеме отсутствия в г. Конаково нормальных роддома и морга. Тогда была озвучена фраза, что «у нас ни родиться, ни умереть».

Автор письма ссылается на бездействие муниципальных властей, но справедливости ради все-таки стоит отметить, что муниципалитеты уже лет десять, как отстранены от исполнения полномочий в области здравоохранения в пользу региональных властей. И попытка построить новый морг закончилась неудачей именно после этого решения. Будет ли морг когда-либо построен?

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В городе Конаково и Конаковском районе строится много разных объектов, но один важный и необходимый объект, к сожалению, предан забвению - это морг Конаковской ЦРБ. Наверное, каждый житель города знает о его плачевном состоянии, поэтому нет необходимости вдаваться в эти подробности.

Жители города неоднократно затрагивали эту тему в местной печати. В 2004 году в газете «Заря» от 17 сентября была опубликована заметка автора настоящего обращения о морге под названием «Поговорим о важном». Через некоторое время после опубликования заметки дело как будто бы сдвинулось с места. Тогда по словам главного врача ЦРБ, из областного бюджета были выделены деньги, составлена проектная документация. По проекту новый морг представлял из себя двухэтажное здание общей площадью 120 кв. м, снабжённое системой вентиляции и холодильными камерами. На втором этаже должны были располагаться различные лаборатории со вспомогательными службами, на первом - ритуальный зал, где родственники и друзья могли достойно проститься со своими усопшими родными и близкими. Предполагалось, что здесь будут решаться все вопросы, связанные с ритуальными услугами. Предполагалось, что новое здание морга должно располагаться на специально огороженной территории вблизи больничного комплекса ЦРБ.

И действительно, строительство было начато, произведены некоторые работы по закладке фундамента, но затем строительство было заморожено из-за отсутствия финансирования. В настоящее время эта территория выглядит весьма неприглядно, забор вокруг нее разрушен. Как напоминание о существующей проблеме в газете «Конаковская панорама» № 12 от 28 марта 2013 г. была опубликована заметка корреспондента Л. Ермаковой под названием «Экстремальные похороны, или Memento mori». А в № 24 от 27 июня 2013 г. опубликовала открытое письмо автора настоящего обращения к тогдашнему главе г. Конаково, в котором обращалось внимание городских властей на неудовлетворительное состояние существующего морга и на затянувшееся строительство нового. Ответ последовал такой: балансодержателем морга, расположенного на территории КЦРБ, является министерство здравоохранения Тверской области. И согласно существующим законам органы местного самоуправления не наделены полномочиями по содержанию имущества, находящегося вне муниципальной собственности.

Нам неизвестно, делались ли в свое время какие-нибудь попытки городскими властями добиться от областных органов власти включения строительства нового морга в г. Конаково в какую-либо программу регионального или федерального уровня, но представляется, что делать это необходимо.

А. ПОЛУШИН, житель г. Конаково.