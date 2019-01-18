«ДЕНЬ ЗАПОВЕДНИКОВ» В ДЕРЕВНЕ МОКШИНО



Наше любимое Мокшино расположено рядом с заповедными зонами, одна из которых - национальный парк «Завидово», что играет важную роль в поддержании экологического баланса местности.

Ещё одно уникальное природное место – «Безбородовское ГООХ» (государственное опытное охотничье хозяйство), старейшее охотничье хозяйство Тверской области, где в лесных угодьях обитают лось, пятнистый олень, косуля, кабан, медведь, волк, лисица, енотовидная собака, барсук, заяц-русак, заяц-беляк, норка, куница, бобр, ондатра, глухарь, а в речных водах водятся лещ, плотва, щука, судак, окунь, жерех, язь.

18 января учителя и школьники 5 - 7 классов посвятили Дню заповедников интерактивную программу «Десяточка» из десяти разнообразных познавательных, игровых, музыкальных и творческих заданий. Главный девиз мероприятия: «Берегите природу! Она - родная! Мы - лишь её малая часть!».

Выбрав интерактивную форму проведения, мы ничуть не прогадали. Играя, ребята повторили важный материал про заповедники и их проблемы, решали ситуационные задачи «Если ты в лесу» и придумывали лозунги «Дыши вместе с лесом!», увидели много красивых фотографий с животным миром нашей природы и дали им необычные и оригинальные названия, что и являлось основной задачей, отгадали мелодии и пели песни, озвучили старый добрый мультфильм «В лесной чаще», включали логику и отгадывали растения и птиц по силуэтам, поставили мини-спектакль «Утро в лесу», включали творчество и жестами и мимикой старались изображать совершенно разных животных планеты: от японского зелёного голубя до морской звезды, грустного пингвина, хмурого орла и медведя в зимней спячке. На одной из станций играли в суперактивную игру «Стульчики», где проигравшие должны были ответить на интересные вопросы из серии «Лесные заморочки». Ну и «руки не знали скуки» - им тоже пришлось потрудиться!

Интереснейшим заданием для каждого участника стал «Театр теней», где желаниям и возможностям «проявить себя» не было предела! Мастер-класс «Кормушка» показал самые элементарные и реальные образцы для их изготовления. А финалом программы стало панно «Мир природы» в технике оригами. И всё это за один час!

Марина КАРТАВЕНКО.