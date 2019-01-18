Деятельность страховых представителей

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь. Но далеко не каждый человек, пришедший в поликлинику, знает, к кому обратиться с вопросами о качестве обслуживания, о порядке получения медицинской помощи или о своих правах в сфере ОМС. Многим недостает знаний о том, каким образом защитить свои права в случае их нарушения. Для помощи застрахованным по ОМС гражданам создан институт страховых представителей.

Система страховых представителей состоит из трех уровней. Первый уровень - это специалисты контакт-центров, которые консультируют по вопросам обязательного медицинского страхования, помогают сориентироваться в том, какие документы необходимо предъявить страховой компании для оформления полиса ОМС, оказывают содействие в выборе ближайшего медицинского учреждения и предоставляют иную справочную информацию. Кроме того, страховой представитель первого уровня информирует о возможности прохождения диспансеризации. Страховые представители второго и третьего уровней осуществляют работу с письменными обращениями и жалобами застрахованных по ОМС граждан, оповещают о необходимости проведения профилактических мероприятий и диспансерного наблюдения, проводят информационное сопровождение застрахованных на всех этапах оказания им медицинской помощи, в том числе при госпитализации. В случае необходимости страховые поверенные организуют экспертизу качества проведенного лечения, контролируют соблюдение докторами установленных стандартов лечения, помогают урегулировать разногласия между пациентом и медицинской организацией. Очень важно своевременно получить консультацию страхового представителя в случае долгого ожидания приема врача или проведения необходимого обследования, отказа от предоставления медицинской помощи или принуждения к оплате услуг, которые должны оказываться бесплатно – в таких ситуациях страховой представитель окажет необходимую помощь. Страховые представители обладают большим практическим опытом взаимодействия с медицинскими организациями для обеспечения качественной и эффективной помощи населению.

За более чем два года, прошедшие с начала внедрения института страховых представителей, мы наблюдаем стабильный рост доверия застрахованных граждан. На данный момент Компания Ингосстрах-М насчитывает более 500 страховых представителей, которые всегда готовы проконсультировать застрахованных по вопросам сферы ОМС.

Телефон Страховой компании Ингосстрах-М +7 (4822) 50-75-49.