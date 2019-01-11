Игорь Руденя поставил задачу комплексного развития Торжка и Торжокского района

24 января Губернатор Игорь Руденя провёл встречу с общественностью Торжка и Торжокского района в ходе рабочей поездки в муниципальные образования. В течение дня глава региона осмотрел объекты, которые планируется реставрировать в рамках проекта Нового банка развития БРИКС, посетил ЦРБ, детский сад №7, офис МФЦ, Митинский детский дом, пообщался с ветеранами.

«Основные направления развития Торжка и района — это промышленность, инфраструктура, туризм, малый и средний бизнес. Приоритетной отраслью для Торжокского района является сельское хозяйство. С учётом задач, которые поставлены в рамках нацпроектов, мы считаем, что на этих сферах необходимо сконцентрировать особое внимание», — подчеркнул Игорь Руденя на встрече с гражданами.

В начале этого года местное собрание депутатов поддержало инициативу Совета общественности Торжокского района по объединению всех поселений района с городским округом.

«Такое решение даст консолидированный бюджет, возможность сэкономить на системе управления, более активно развиваться торжокской агломерации и повышать качество жизни людей. Сегодня перед нами стоит задача общего комплексного развития территории Торжка и Торжокского района», — прокомментировал инициативу Игорь Руденя.

«Преимущества объединения несомненны. Это будет способствовать выравниванию социально-экономических условий жизни населения города и района, повышению качества управления территорией», — сказала глава Торжокского района Наталья Лашина

«Объединение города и района — один из важнейших вопросов, в первую очередь, с целью снижения административных издержек. Торжокская ЦРБ уже давно работает как объединенная структура. Мы обслуживаем и город, и район. Наш опыт показывает, что когда структура работает объединенной, ей легче решать поставленные задачи», — считает главный врач Торжокской ЦРБ Игорь Выжимов.

На встрече жители задали главе региона ряд вопросов, касающихся дорожного хозяйства. В частности, отметили необходимость ремонта дороги «Торжок – Раменье». Общая протяжённость дороги — 24 километра. По информации Министерства транспорта региона, в этом году планируется продолжить приведение в нормативное состояние участка «Торжок – Яконово», а также подготовку документации на ремонт оставшейся части дороги.

Жители деревни Цапушево обратились с просьбой оказать содействие в ремонте моста на подъезде к населённому пункту, села Грузины — в установке уличного освещения на основной дороге. Вопросы будут рассмотрены, сказал Игорь Руденя.

Губернатор обратил особое внимание на необходимость строительства новых школ с дошкольными отделениями в Торжке и районе.

В рамках встречи обсуждались также вопросы развития массового спорта, привлечения кадров в отрасль здравоохранения, ЖКХ, газификации, развития гостиничного бизнеса и других направлений малого и среднего предпринимательства.

Пресс-служба Правительства Тверской области