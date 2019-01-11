Игорь Руденя поручил открыть еще один офис МФЦ в Торжке

24 января в ходе рабочей поездки в Торжок и Торжокский район Губернатор Игорь Руденя посетил местный филиал многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг. Учреждение работает с 2015 года.

В торжокском филиале МФЦ 11 окон приёма и выдачи документов. Также на территории района действует 8 подразделений МФЦ: в деревнях Будово, Мошки, сёлах Марьино и Грузины, посёлках Красный Торфяник, Селихово, Высокое, Мирный.

На базе Торжокского филиала ГАУ «МФЦ» оказывают 81 федеральную, 102 региональные и 20 муниципальных услуг. В 2018 году специалисты приняли более 66 тысяч заявителей.

Офис расположен на окраине Торжка, поэтому добираться до него удобно не всем жителям города. Губернатор Игорь Руденя дал поручение открыть в Торжке еще одно структурное подразделение МФЦ, чтобы повысить доступность для населения оказываемых учреждением услуг.

Проект по созданию многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг реализуется в Тверской области с 2010 года. В настоящее время на территории региона функционирует государственное автономное учреждение Тверской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» с 35 филиалами в муниципальных районах и городских округах Тверской области, а также их структурными подразделениями в городских и сельских поселениях.

Для предпринимателей Тверской области, а также жителей региона, которые планируют открыть своё дело, в столице Верхневолжья на базе отделения АО «Россельхозбанк» по адресу ул. Дмитрия Донского, д. 37 действует центр оказания услуг для бизнеса (ЦОУ), а также филиалы №4 по адресу: Комсомольский пр-т, д. 4/4 (1 этаж) и №5 по адресу: Тверской пр-т, д. 2 (5 этаж торгового центра «Олимп»).

Пресс-служба Правительства Тверской области