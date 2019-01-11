Игорь Руденя поручил благоустроить территорию Торжокской ЦРБ и закупить для неё новый томограф

24 января Губернатор Игорь Руденя в ходе рабочей поездки в Торжок и Торжокский район посетил центральную районную больницу. Глава региона ознакомился с работой учреждения: осмотрел аптечный пункт, приемное, неврологическое, детское и кардиологическое отделения.

«В работе учреждения есть положительные изменения, но этого недостаточно. Зданию требуется не только текущий, но и капитальный ремонт. Все поручения даны. В текущем году мы начнем активно заниматься этим вопросом», - отметил Игорь Руденя.

Кроме того, в ходе осмотра больницы поднимался вопрос необходимости строительства новой детской поликлиники в районе. По словам Губернатора, такая возможность будет рассмотрена в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

Также Игорь Руденя дал поручение Министерству здравоохранения региона проработать вопросы о благоустройстве территории центральной районной больницы и закупки нового томографа для учреждения.

Торжокская центральная районная больница является межрайонным медицинским центром, обслуживающим жителей Торжокского, а также Кувшиновского и Спировского районов Тверской области.

Здесь действует круглосуточный стационар на 325 коек, дневной стационар на 88 коек. Поликлиническая сеть на 735 посещений в смену включает поликлиники для взрослых и детей. Также работает женская консультация, отделение скорой медицинской помощи.

В скорой помощи в настоящее время работают 4 бригады в смену. В целях снижения смертности от сердечно-сосудистых заболеваний в Торжокскую ЦРБ организуется дополнительная маршрутизация больных по профилю «кардиология» из Кувшиновского, Торжокского районов и Осташковского городского округа.

Пресс-служба Правительства Тверской области