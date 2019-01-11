В Твери объявлены имена победителей и лауреатов ежегодного журналистского конкурса «Грани»

24 января в Твери состоялась торжественная церемония награждения победителей и призеров 6-го ежегодного журналистского конкурса «Грани». Участие в празднике приняли руководители, ведущие журналисты печатных и электронных СМИ региона, ветераны тверской журналистики, другие почетные гости.

По поручению Губернатора Игоря Рудени главные награды конкурса вручил заместитель Председателя Правительства региона Андрей Ищенко.

Обладателем Гран-при конкурса стала ведущая телевизионных программ государственной телерадиокомпании «Тверь» Ирина Швагер за цикл сюжетов и программ, посвященных 700-летию духовного подвига святого благоверного Михаила Тверского.

Почетная награда «За верность профессии» присуждена директору кабельного телеканала «Тверской проспект-регион» Елене Девяткиной.

Главной темой праздника стал переход региона на цифровое вещание, которое состоялось в прошлом году. Тверская область первой в стране перешла на цифровое эфирное телерадиовещание в полном объёме. Жителям доступны в высоком качестве 20 телеканалов. Активную информационную поддержку этому событию оказывали главные участники праздника – представители печатных и электронных СМИ.

В этом году на конкурс «Грани» было подано около 240 работ, представляющих печатные издания, теле- и радиоканалы, интернет-порталы региона. Победители определялись в 13 профессиональных и специальных номинациях. В состав конкурсной комиссии вошли представители и ветераны профессионального сообщества, руководители общественных организаций работников СМИ, учреждений культуры, Тверского госуниверситета, издательских организаций.

По итогам рассмотрения работ первые места распределились следующим образом: «Репортаж» - корреспондент телеканала «Тверской проспект – регион» Ирина Максимова; «Видеосюжет» - оператор государственной телерадиокомпании «Тверь» Алексей Шевченко; «Информационный сайт в сети Интернет» - информационный видеопортал «ТВТверь.ru»; «Тематическая радиопрограмма» - серия программ по популяризации духовного наследия и традиций Тверского края радио «Вера»; «Дизайн газетной полосы» - газета «Авандард» Западнодвинского района, «Дизайн видеозаставки» - главный дизайнер медиагруппы «Тверской проспект» Наталья Закуражнова. «Фоторепортаж» - корреспондент РИА «Верхневолжье» Анастасия Чистякова.

Победителями в специальных номинациях стали: авторы проекта «Народный путеводитель» РИА «Верхневолжье» в номинации «Посети Тверскую область»; редакция еженедельника «Аргументы и факты в Твери» за реализацию проекта «Легенды Верхневолжья» в номинации «Сделано в Тверской области»; информационный портал «Твоё информационное агентство» в номинации «Экология»; журналист информационного портала «Твериград» Андрей Крылов в номинации «Здоровый образ жизни»; редакция «Удомельской газеты» в номинации «Семья»; директор независимой студии телевизионных программ «Акценты» Андрей Ульянов в номинации «Люди региона» за цикл работ по популяризации исторического, духовного и культурного наследия Верхневолжья.

Пресс-служба Правительства Тверской области