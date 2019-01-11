25 января студентов приглашают бесплатно посетить государственные музеи, выставочные залы и катки Тверской области

25 января, в День российского студенчества, государственные учреждения культуры Твери и области, а также открытые катки смогут бесплатно посетить студенты.

«Акция проводится уже третий год. Татьянин день – это очень хороший и добрый праздник. 25 января государственные учреждения культуры и спорта готовы принять по студенческому билету ребят не только из Тверской области, но и из других регионов», – сказал Игорь Руденя, отвечая на вопросы журналистов после заседания Правительства 23 января.

Полный список учреждений, которые студенты смогут бесплатно посетить 25 января 2019 года:

Музеи.

1. Тверской императорский дворец (г. Тверь, ул. Советская, д.3).

2. Мемориально-художественный музей Валентина Александровича Серова в Домотканово (Калининский район, д. Красная Новь).

3. Мемориально-художественный музей Владимира Александровича Серова (Калининский район, п. Эммаус, д. 29, Дворец культуры).

4. Центр культуры и искусства «Дача «Чайка» (Удомельский район,

д. Гарусово).

5. Музей Тверского быта (г. Тверь, ул. Горького, д. 19/4).

6. Музей Калининского фронта (Калининский район, п. Эммаус).

7. Дом-музей С. Д. Дрожжина (Конаковский район, п. Новозавидовский, ул. Советская, д.5).

8. Музей С. Я. Лемешева (Калининский район, д. Старое Князево).

9. Музей А. С. Пушкина в Торжке (г. Торжок, ул. Дзержинского, д. 71).

10. Музей А. С. Пушкина в Берново (Старицкий район, с. Берново).

11. Старицкий краеведческий музей (г. Старица, ул. Володарского, д.38).

12. Архитектурно-этнографический музей под открытым небом в д. Василево (Торжокский район, деревня Василево, д. 2).

13. Кимрский краеведческий музей (г. Кимры, ул. Урицкого, д.8).

14. Конаковский краеведческий музей (г. Конаково, пр. Ленина, 23).

15. Калязинский краеведческий музей (г. Калязин, ул. Ногина, д. 1).

16. Кашинский краеведческий музей (г. Кашин, Бассейная пл., д.5).

17. Карельский национальный краеведческий музей (г. Лихославль, ул. Советская, 34).

18. Зубцовский краеведческий музей (г. Зубцов. наб. Вазузы, д. 18).

19. Ржевский краеведческий музей (г. Ржев, ул. Красноармейская, д.24а).

20. Музейно-литературный центр «Дом поэтов» (Бежецкий район,

с. Градницы).

21. Вышневолоцкий краеведческий музей (г. Вышний Волочек, пр-т Казанский, д. 63-65).

22. Осташковский краеведческий музей (г. Осташков, ул. Володарского, д. 19).

23. Музей природы Селигерского края (Осташковский район, с. Рогожа, ул. Тельмана, 18).

24. Удомельский краеведческий музей (г. Удомля, ул. Энергетиков, д.2).

25. Краснохолмский краеведческий музей (г. Красный Холм, ул. Коммунистическая, д. 21).

26. Торопецкий краеведческий музей (г. Торопец, ул. Комсомольская, д. 2).

27. Весьегонский краеведческий музей (Весьегонск, ул. К. Маркса, д. 97).

28. Дом-музей М. И. Калинина (Кашинский р-н, с.Верхняя Троица).

29. Музей партизанской славы (Торопецкий р-н, д. Пожня).

30. Бельский краеведческий музей (г. Белый, ул. Ленина,

д. 27).

Открытые катки.

1. СК «Юбилейный» (г. Тверь, Краснофлотская набережная, д. 3).

2. СЛК «Кристалл» (г. Тверь, улица Паши Савельевой, д. 44, корп. 1).

3. ФОК им. Султана Ахмерова (г. Тверь, улица Левитана д. 87).

4. СЛК «Орбита» (г. Тверь, Петербургское шоссе, д. 33, корп. 1).

5. Стадион «Текстильщик» (г. Тверь).

6. Бассейн «Радуга» (г. Тверь, пр-т Победы, д. 39А).

7. Спорткомплекс «Пролетарка» (г. Тверь, ул. Двор Пролетарки, д. 93).

8. Парк Победы (г. Тверь).

9. Площадь Славы (г. Тверь).

10. Бобачёвская роща (г. Тверь).

11. СЛК «Старица» (г. Старица, Советский пер., д. 4).

12. СЛК «Арктика» (г. Кимры, улица 50 лет ВЛКСМ, д. 72).

13. СЛК «Волга» (г.Калязин, ул. Тверская, д.20).

14. СЛК «Орион» (г. Бологое, Западный мкр., д.4).

Впервые бесплатное посещение государственных учреждений культуры и спорта Тверской области в День российского студенчества было организовано в 2017 году по инициативе Губернатора Игоря Рудени.

Пресс-служба Правительства Тверской области