С начала 2019 года более чем 560 жителям Тверской области назначена компенсация за приобретённое оборудование для подключения цифрового ТВ

563 жителям Тверской области с начала 2019 года назначена компенсация за приобретенное оборудование для подключения к цифровому ТВ на общую сумму 570 тыс. рублей. В 2018 году выплаты общим объёмом более 1,3 млн рублей уже получили 1310 человек.

Вопрос перехода тверского региона на цифровое вещание обсуждался на встрече Президента России Владимира Путина с Губернатором Тверской области Игорем Руденей 4 декабря 2018 года.

«Самое главное для нас – обеспечить возможность перехода на цифровое вещание всем жителям Тверской области, вне зависимости от возраста и материального благополучия. Нами подготовлена программа выплат компенсаций гражданам по приобретаемым приставкам», – сообщил Президенту Игорь Руденя.

Всего на предоставление компенсаций в областном бюджете предусмотрено 6 млн рублей. Выплата в размере не более 1000 рублей предоставляется жителям региона с низким уровнем дохода за оборудование, приобретённое в период с 1 сентября 2018 года по 30 июня 2019 года.

В установке и подключении приставки для цифрового ТВ бесплатно помогают волонтёры, которые разработали пошаговую инструкцию по дальнейшему использованию техники. На территории Верхневолжья действует единый волонтёрский штаб, всего в проекте задействовано более 1100 добровольцев.

На сегодняшний день с заявками на помощь волонтёров обратились около 900 жителей Твери и 990 человек из других муниципалитетов.

Заявки на оказание помощи в подключении принимаются по телефону «горячей линии» 8 (4822) 33-33-45, которая работает в Министерстве экономического развития Тверской областию По вопросам, связанным с переходом на цифровое вещание, жители Тверской области могут обращаться с 9.00 до 18.00 в будние дни по этому номеру, а также в Единый информационный центр «Российской телевизионной и радиовещательной сети» по телефону 8-800-220-20-02круглосуточно. Актуальную информацию можно получить на сайте смотрицифру.рф.

Всего на региональную «горячую линию» с момента отключения в Тверской области аналогового вещания 3 декабря 2018 года поступило 2750 звонков. Большинство вопросов связано с приобретением оборудования, необходимого для приема цифрового сигнала, получением компенсации за купленную технику, а также оказанием волонтерской помощи.

9 ноября 2018 года на территории Верхневолжья состоялся запуск второго мультиплекса цифрового телевидения. Тверской регион первым в стране перешёл на цифровое эфирное телерадиовещание в полном объёме. Жителям доступны в высоком качестве 20 телеканалов.

Пресс-служба Правительства Тверской области