Игорь Руденя: реализация проекта банка БРИКС в Торжке — существенный стимул для повышения туристической привлекательности города

Губернатор Игорь Руденя осмотрел объекты, подлежащие реставрации по проекту Нового банка развития БРИКС в Торжке Тверской области в ходе рабочей поездки в муниципалитет 24 января. В 2018 году банк одобрил предоставление городу средств в объёме около 1,5 млрд рублей на реализацию проекта «больших инвестиций» по комплексному развитию территории и инфраструктуры малых исторических поселений. С учётом федеральных, региональных, муниципальных ассигнований общий объём финансирования работ составит порядка 2 млрд рублей.

Как отметил Игорь Руденя на встрече с общественностью Торжка, туристическая отрасль — это одно из приоритетных направлений развития города.

«В проект Нового банка БРИКС включена реновация центра части Торжка. Это существенный стимул для повышения туристической привлекательности территории. Также за счёт федеральной программы «Культура России», которая поддержана Президентом России Владимиром Путиным, запланирована реставрация Борисоглебского мужского монастыря», — сказал Игорь Руденя.

Реализация проекта Нового банка развития БРИКС предусматривает реконструкцию и благоустройство комплекса Путевого дворца, здания присутственных мест, Дома городничего и казначея, жилого дома XIX века. На 2019-2020годы запланирована разработка проектной документации.

После завершения реконструкции будет сформирован единый культурно-туристический комплекс, что позволит не только повысить туристскую привлекательность Торжка, но и создать предпосылки дальнейшего социально-экономического развития древнего города.

Кроме того, в 2018 году Торжок наряду с Осташковом вошёл в число победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Город получит грант в размере до 50 млн рублей на проведение реновации территории восточной части парка культуры и отдыха.

Справочно: Путевой дворец в Торжке — один из императорских путевых дворцов по Московско-Петербургскому тракту, построенный в 1776 году по указу Екатерины II для отдыха путешествующей императорской семьи. Он был возведен на высоком левом берегу реки Тверцыархитектором П.Р. Никитиным в стиле раннего классицизма. Является объектом культурного наследия федерального значения. Здание дворца с флигелями является основной доминантой исторической части города, на которую ориентированы здание присутственных мест и Дома городничего и казначея, расположенные вокруг сквера Революции (бывшей Дворцовой площади). После проведения реставрационных работ планируется размещение в этих зданиях тематической экспозиции из фондов Тверской областной картинной галереи.

Жилой дом XIX века, где сейчас располагается комплексный центр социального обслуживания, расположен на набережнойреки Тверцы. После проведения реставрационных работ планируется разместить здесь художественно-ремесленный центр «Город мастеров». В помещениях здания будет организована работа мастерских золотного шитья, по глиняной игрушке, по керамике, по дереву, текстильной мастерской.

Пресс-служба Правительства Тверской области