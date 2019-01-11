Игорь Руденя обсудил с ветеранами Торжка и Торжокского района развитие территории

24 января в ходе рабочей поездки в Торжок и Торжокский район Губернатор Игорь Руденя встретился с ветеранским активом муниципалитетов. Обсуждалась социальная поддержка старшего поколения, развитие городской среды и другие темы.

Как подчеркнул глава региона, в ближайшие несколько лет планируется провести комплекс работ по восстановлению архитектурных объектов в центре Торжка, а также по развитию городской среды в целом. При этом все новые постройки будут соответствовать историческому стилю города.

Ветераны задали вопросы о благоустройстве парка Победы в Торжке, а также упрощении порядка ремонта воинских захоронений в районе. Игорь Руденя поручил проработать эти направления руководителям исполнительных органов власти.

В сфере здравоохранения представители старшего поколения обозначили проблему нехватки кадров, а также необходимость строительства новой детской поликлиники. По словам Губернатора, такая возможность будет рассмотрена в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

По обращениям ветеранов Игорь Руденя дал поручение Министерству здравоохранения региона проработать вопросы о благоустройстве территории центральной районной больницы и закупки нового томографа для учреждения.

На встрече обсудили расширение меры социальной поддержки — компенсации жителям Тверской области старшего поколения на оплату проезда к месту захоронения или гибели их родителей, которую ввели в 2018 году. В настоящее время выплата предоставляется один раз в 2 года в размере 100% стоимости проезда туда и обратно железнодорожным, воздушным, водным или автомобильным транспортом на сумму не более 25 тыс. рублей.

Представители ветеранского актива отметили, что благодаря активной позиции регионального Правительства удалось решить вопрос с выплатой задолженности по заработной плате сотрудникам Торжокского вагонзавода.

Игорь Руденя рассказал, что в настоящее время уже найден инвестор, который будет заниматься развитием предприятия. Производство будет восстановлено. Рассматриваются перспективы создания технопарка на территории предприятия, что позволит расширить возможности для развития бизнеса в муниципалитете.

Пресс-служба Правительства Тверской области