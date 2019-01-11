Игорь Руденя возложил цветы к мемориалу советских воинов в Торжке

24 января Губернатор Тверской области Игорь Руденя в Торжке возложил цветы к мемориалу . Вместе с главой региона память солдат и офицеров почтили главный федеральный инспектор Игорь Жуков, депутаты Законодательного Собрания региона, руководство города и района, ветераны, школьники, представители духовенства.

Мемориал расположен на кладбище Иоанна Богослова и является памятником истории. Соответствующая запись сделана в реестре объектов историко-культурного наследия Тверской области.

В 2014 году в ходе подготовки к

празднованию 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, были проведены работы по реконструкции и благоустройству мемориала.

В годы Великой Отечественной войны в ноябре 1941 года ценой огромных усилий Красной армии наступление немцев было остановлено в 25-45 км от города Торжка. После перехода в наступление в январе 1942 года вся территория Торжокского района была освобождена от немецко-фашистских захватчиков. На территории Торжка и Торжокского районов расположены 69 воинских захоронений, где погребены останки более 19 тысяч защитников Родины, из них известны имена только 5,5 тысяч военнослужащих.

На фронт из города Торжка и Торжокского района ушли 17,5 тысяч человек, 9,5 тысяч новоторов не вернулись с войны. 13 человек, уроженцев торжокской земли, удостоены звания Героя Советского Союза.

Пресс-служба Правительства Тверской области