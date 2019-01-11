В 2018 году мобильные бригады врачей осмотрели более 4 тысяч жителей Тверской области

В прошлом году мобильные бригады врачей Тверской области совершили 78 выездов. Специалисты осмотрели 4055 человек, из которых 738 получили направления на дообследование, а 68 были направлены на госпитализацию в областной центр. Специализированной медицинской помощью были охвачены все районы Тверской области.

Задачу расширить работу мобильных врачебных бригад поставил Губернатор Тверской области Игорь Руденя. По мнению главы региона, это позволит значительно повысить доступность квалифицированной медицинской помощи и диагностики заболеваний на местах.

В составе мобильных бригад на места выезжали специалисты областной клинической больницы, городских больниц №№ 6 и 7, диспансеров города Твери. В числе врачей - кардиолог, эндокринолог, онколог, невролог, нефролог, уролог, отоларинголог, офтальмолог, гастроэнтеролог, акушер-гинеколог, уролог и сердечно-сосудистый хирург.

Все выезды мобильных медицинских бригад были сформированы с учетом особенностей оказания медицинской помощи в районах Тверской области и в соответствии с потребностями жителей. Работа мобильных бригад врачей продолжится в текущем году.

Кроме того, в 2018 году около 6000 жителей сельских районов области были обследованы выездными бригадами передвижной флюорографической установки Тверского противотуберкулезного диспансера. За год передвижная установка объехала 15 районов области, каждый выезд длился от 5 до 7 дней.

Благодаря своевременному проведению обследования жителей и профилактике заболевания в регионе в прошлом году по сравнению с 2017 годом заболеваемость туберкулезом снизилась на 15,1%, смертность от этого заболевания стала меньше на 33,8%.

Выезды передвижной флюорографической установки Тверского противотуберкулезного диспансера продолжатся и в этом году. Кроме того, впервые в прошлом году были приобретены 6 новых передвижных медицинских комплексов для центральных районных больниц Бежецкого, Вышневолоцкого, Западнодвинского, Конаковского, Осташковского и Ржевского районов. Они будут выезжать во все муниципальные образования, чтобы обеспечить доступность медицинских услуг для жителей сел и деревень.

Пресс-служба Правительства Тверской области