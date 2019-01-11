БАНК РОССИИ ИНФОРМИРУЕТ: Студенты тверских ВУЗов могут пройти стажировку в Банке России

Центральный банк Российской Федерации принимает заявки на стажировку от студентов
российских вузов. Получить опыт можно будет в центральном аппарате Банка России в Москве и
главном управлении регулятора в Санкт-Петербурге. Стажерам открыта дорога более чем в 20
структурных подразделений Банка России, в их числе департаменты банковского регулирования,
денежно-кредитной политики, страхового рынка, рынка ценных бумаг и товарного рынка.
Студенты последнего курса бакалавриата, специалитета или магистратуры очной формы
обучения могут подать заявку на стажировку до 29 марта. Затем кандидатов ждёт онлайн-
тестирование на анализ числовой и вербальной информации и собеседование с участием
представителей профильных подразделений Банка России. Для успешно прошедших все этапы
стажировка начнётся в июне этого года и продлится 6 месяцев в режиме гибкого графика работы -
от 20 часов в неделю.
– Для наших земляков это уникальная возможность получить профессиональный опыт в
главном банке страны и раскрыть свой потенциал, возможно, в дальнейшем трудоустроиться, -
отмечает управляющий Отделением по Тверской области Главного управления Банка России по
Центральному федеральному округу Николай Комаров.
Узнать подробности и подать заявку можно на сайте регулятора – www . cbr . ru .