БАНК РОССИИ ИНФОРМИРУЕТ: Студенты тверских ВУЗов могут пройти стажировку в Банке России

Центральный банк Российской Федерации принимает заявки на стажировку от студентов

российских вузов. Получить опыт можно будет в центральном аппарате Банка России в Москве и

главном управлении регулятора в Санкт-Петербурге. Стажерам открыта дорога более чем в 20

структурных подразделений Банка России, в их числе департаменты банковского регулирования,

денежно-кредитной политики, страхового рынка, рынка ценных бумаг и товарного рынка.

Студенты последнего курса бакалавриата, специалитета или магистратуры очной формы

обучения могут подать заявку на стажировку до 29 марта. Затем кандидатов ждёт онлайн-

тестирование на анализ числовой и вербальной информации и собеседование с участием

представителей профильных подразделений Банка России. Для успешно прошедших все этапы

стажировка начнётся в июне этого года и продлится 6 месяцев в режиме гибкого графика работы -

от 20 часов в неделю.

– Для наших земляков это уникальная возможность получить профессиональный опыт в

главном банке страны и раскрыть свой потенциал, возможно, в дальнейшем трудоустроиться, -

отмечает управляющий Отделением по Тверской области Главного управления Банка России по

Центральному федеральному округу Николай Комаров.

Узнать подробности и подать заявку можно на сайте регулятора – www . cbr . ru .