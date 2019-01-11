В Правительстве Тверской области обсудили внедрение в регионе Системы-112

23 января Губернатор Игорь Руденя провёл в Правительстве Тверской области совещание, посвящённое внедрению в регионе системы вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112». В 2018 году система успешно прошла тестовые испытания на территории Верхневолжья. Ввод в промышленную эксплуатацию запланирован на текущий год.

Единый номер 112 доступен для звонка с любого телефонного устройства бесплатно круглосуточно.

«Важно, чтобы информация от жителя региона, который позвонил по номеру 112, максимально быстро доходила до конечного исполнителя запроса — бригады скорой помощи, наряда полиции, других экстренных служб», — подчеркнул Игорь Руденя.

В настоящее время Система-112 используется для вызова полиции, скорой медицинской помощи, пожарной охраны, а также аварийной газовой службы и для связи со службой «Антитеррор». Губернатор дал поручение проработать включение в систему аварийных служб энергетиков, сферы ЖКХ, дорожного хозяйства.

Система-112 развернута во всех 43 муниципальных образованиях Тверской области и в целом внедрена на 163 объектах. Это центр обработки вызовов, 42 единые диспетчерские службы и 120 дежурных диспетчерских служб. Автоматизированные рабочие места оснащены оборудованием и программным обеспечением российских разработчиков, в том числе решениями по обработке информации и передаче данных с использованием криптографической защиты. Трехкратное резервирование каналов связи (оптоволоконные и цифровые каналы связи, а также беспроводные каналы связи 3G) гарантирует работу сети при нештатных ситуациях.

В Тверской области Система-112 имеет централизованную структуру: все звонки поступают в Центр обработки вызовов, расположенный в Твери. В случае максимальной нагрузки или чрезвычайных ситуаций к приему вызовов и координации действий подключаются сотрудники ЦУКС Главного управления МЧС России по Тверской области и Единых дежурно-диспетчерских служб.

В дальнейшем предусмотрена интеграция с системами шестью соседних областей. Единая цифровая инфраструктура будет способствовать эффективному межрегиональному взаимодействию экстренных оперативных служб.

Пресс-служба Правительства Тверской области