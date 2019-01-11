25 января студенты смогут бесплатно посетить государственные музеи, выставочные залы, спорткомплексы и катки Тверской области

25 января, в День российского студенчества, государственные учреждения культуры и спорта Твери и области, а также открытые катки смогут бесплатно посетить студенты. Об этом сообщил Губернатор Игорь Руденя по итогам заседания регионального Правительства.

«Акция проводится уже третий год. Татьянин день – это очень хороший и добрый праздник. 25 января государственные учреждения культуры и спорта готовы принять по студенческому билету ребят не только из Тверской области, но и из других регионов», – сказал Игорь Руденя.

В частности, в Твери студентов приглашают на катки стадиона «Текстильщик», бассейна «Радуга», спорткомплекса «Пролетарка», ФОКа им. С. Ахмерова, а также катки в Парке Победы, Бобачевской роще и на площади Славы.

Полный список учреждений, которые студенты смогут бесплатно посетить 25 января 2019 года, будет опубликован на сайтах Правительства Тверской области, региональных Комитетов по делам молодежи, культуры, а также по физической культуре и спорту.

Впервые бесплатное посещение государственных учреждений культуры и спорта Тверской области в День российского студенчества было организовано в 2017 году по инициативе Губернатора Игоря Рудени.

Пресс-служба Правительства Тверской области