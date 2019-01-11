Тверская область вошла в «десятку» самых популярных туристических направлений России в 2019 году

Верхневолжье продолжает занимать лидерские позиции в рейтингах, оценивающих туристическую привлекательность российских регионов. По результатам исследования, опубликованного на сайте российского сервиса бронирования жилья Tvil.ru, Тверская область входит в «десятку» самых популярных туристических направлений России в 2019 году.

Как отмечают авторы рейтинга, туристы бронируют проживание в Тверской области в среднем на 6,5 ночей и планируют потратить на аренду жилья 4,2 тысячи рублей в сутки из расчета на семью. Рейтинг, подготовленный по данным «раннего» бронирования отелей, апартаментов и домов туристами для проживания с 1 февраля по 31 декабря 2019 года, возглавляют Крым, Краснодарский край и Санкт-Петербург.

«Туризм – один из наших приоритетов. Это рабочие места, доходы территорий. Этот важный тренд нужно обязательно поддерживать и развивать», – считает губернатор Игорь Руденя.

Ранее аналитическое агентство «ТурСтат» также включило Тверскую область в «десятку» лучших регионов по итогам прошедших новогодних праздников. По данным ресурса, в первой декаде января регион посетили более 150 тысяч туристов – на 26% больше, чем в январские каникулы 2018 года.

Михаил Бородов