В Тверской области рассмотрены итоги проведения конкурентных закупок в 2018 году

Результаты проведения конкурентных закупок товаров, работ и услуг органами госвласти в 2018 году и планы по закупочной деятельности в текущем году рассмотрены на заседании Правительства Тверской области 23 января под руководством Губернатора Игоря Рудени.

Игорь Руденя подчеркнул: в 2019 году все главные распорядители бюджетных средств должны обеспечить проведение конкурсных процедур по 80% объемов закупок в первом полугодии. Своевременность процессов в сфере госзакупок играет важную роль в реализации ключевых региональных проектов, в том числе в здравоохранении, образовании, дорожной отрасли.

Губернатор особое внимание обратил на формирование социально значимых закупок, график которых должен утверждаться на уровне Правительства Тверской области.

Областным Министерствам и ведомствам также необходимо обеспечить эффективность процессов в этой сфере. В частности, речь шла о проведении совместных закупок – это объединение в одной закупке аналогичных товаров и услуг для различных органов власти и государственных учреждений. На заседании отмечен их положительный экономический эффект. По итогам 2018 года экономия за счет таких процедур составила более 341 млн рублей. В основном таким образом закупаются продукты питания, лекарства, нефтепродукты, изделия медицинского назначения.

Важной задачей Игорь Руденя назвал привлечение к участию в конкурсных процедурах производителей и поставщиков, являющихся налоговыми резидентами Тверской области.

Ключевое направление работы – повышение квалификации специалистов, занимающихся организацией конкуретных процедур. Приоритетное внимание, по мнению Губернатора, должно быть уделено качеству технических заданий, конкурсной документации.

Глава региона подчеркнул: конкурентные процедуры – это составляющая совместной работы органов исполнительной власти по укреплению экономического потенциала территории. Очень важно, чтобы регулирование этих процессов велось на качественном уровне. Губернатор поручил рассмотреть возможность создания в Тверской области отдельного органа исполнительной власти по организации и проведению госзакупок. Игорь Руденя дал поручение проанализировать подобный опыт в других регионах страны.

Пресс-служба Правительства Тверской области