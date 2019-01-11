В Тверской области поисковики подняли фрагменты самолёта времён Великой Отечественной войны

В Тверской области завершены полевые работы в рамках второй поисковой экспедиции проекта «Воздушные рабочие войны. Калининский фронт». В Лихославльском районе установлено место падения и подняты фрагменты военного самолёта.

Проект «Воздушные рабочие войны. Калининский фронт» направлен на сохранение и увековечение памяти о летчиках Красной Армии, которые воевали в годы Великой Отечественной войны на территории Верхневолжья. Инициатива реализуется Тверским отделением «Поискового движения России» при поддержке регионального Правительства и Общественной палаты с использованием средств Фонда президентских грантов.

Развитие поискового движения – одна из важных задач молодёжной политики Тверской области.

«Поисковая работа играет большую роль в патриотическом воспитании молодёжи. Ребята, которые участвуют в экспедициях, лучше своих сверстников понимают, какую цену наша страна заплатила за Победу и что такое настоящий патриотизм», – считает Губернатор Игорь Руденя.

В экспедиции «Воздушные рабочие войны. Калининский фронт», которая стартовала в начале января, приняли участие 12 членов поисковых отрядов «Исток», «Тверичи», «Земляки» и «Звезда». Необходимость проведения работ зимой связана с тем, что место падения самолёта в Лихославльском районе — труднодоступное, глубокое болото.

Участники экспедиции также установили места расположения полевых аэродромов авиачастей Калининского фронта в Лихославльском районе. В тёплое время года там будут установлены памятные знаки.

В настоящее время поисковики продолжают архивную работу: исследуют найденные части самолёта, чтобы определить модель и номер боевой машины, а также пытаются установить судьбу экипажа.

В рамках проекта члены поисковых отрядов планируют провести встречи с учениками лихославльских школ, где расскажут об истории района в годы Великой Отечественной войны. Кроме того, в Твери запланирована презентация книги о лётчиках - Героях Советского Союза, которые воевали на территории региона.

Первая экспедиция проекта «Воздушные рабочие войны. Калининский фронт» прошла в 2018 году в Зубцовском районе. Поисковики подняли из земли самолёт Пе-2, который входил в состав 11-го отдельного разведывательного авиационного полка 3-й воздушной армии Калининского фронта. Удалось выяснить, что экипаж состоял из трёх человек: капитан, лейтенант Николай Демидов, стрелок-радист Василий Серегин и штурман Хромов.

В 2019 году по проекту «Воздушные рабочие войны. Калининский фронт» запланировано не менее трёх экспедиций.

Пресс-служба Правительства Тверской области