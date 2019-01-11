В Тверской области открылся музей фотографии

22 января в Твери состоялось открытие музея фотографии «Искра». Это первый музей в Тверской области, действующий на территории отеля. Постоянная экспозиция представлена как первыми «гармошками» рубежа 19-20 веков, так и современными моделями зеркальных камер.

Губернатор Игорь Руденя в числе главных задач в отрасли обозначил создание интересных объектов показа, развитие событийного туризма.

«Туризм мы рассматриваем как приоритетное направление экономики региона. В Тверской области много интересных объектов культурного наследия, музеев, памятников. Гости региона должны знать о наших достопримечательностях», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Музей «Искра» открыт на базе отеля «Оснабрюк». Здесь посетители могут увидеть уникальные экспонаты: фотоаппарат в виде пуговицы пальто для секретной съемки, первую в мире зеркальную фотокамеру, наградные камеры для руководства советской армии, юбилейные и редкие модели. Гостей приглашают в фотокафе с тематическим меню, работают также селфи зона и сувенирная лавка.

Музей создан при областной поддержке, субсидия составила 400 тыс. рублей. Претендовать на субсидию могут юридические лица и индивидуальные предприниматели, открывающие новые объекты турпоказа и туристической инфраструктуры. В этом году ее размер будет увеличен до 1 млн рублей, уже открыт прием заявок на конкурс.

В музее фото графии «Искра» планируется проводить тематические выставки, мастер-классы, лекции о винтажной фотографии и другие мероприятия. Автор музея фотографии – член Союза фотохудожников России, Тверского фотоклуба Роман Какоткин.

Посетителей ждут по адресу: ул. Салтыкова-Щедрина, д.20. Организация экскурсий – по предварительной записи по телефону 8(905) 602-66-22.

Справочно: Тверская область наращивает туристический поток. По итогам 2018 года Тверская область вошла в топ-10 регионов, получающих доходы от внутреннего туризма. По оценке специалистов отрасли, количество туристов в 2018 году выросло на 10% по сравнению с 2017 годом. С 30 декабря по 8 января загрузка отелей Тверской области по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла на 12%. В новогодние каникулы в Тверскую область приехало более 150 тысяч организованных туристов, что на 26% больше, чем за этот же период в 2018 году.

Еще одним свидетельством того, что Верхневолжье приобрело статус туристического региона, является присуждение Правительством РФ премии коллективу отеля загородного и событийного отдыха «Конаково Ривер Клаб» за достижения в сфере туризма по итогам 2018 года.

В рамках новой федеральной программы развития туризма в России на 2019-2025 годы тверской регион планирует создать кластер круизного туризма и отдыха «Волжское море». Инвестиционный проект Губернатор Игорь Руденя представил Президенту России Владимиру Путину на встрече в декабре 2018 года.

В 2019 году также будет реализован комплекс мер по поддержке туроператоров, развивающих детский туризм.

Пресс-служба Правительства Тверской области