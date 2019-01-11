В Тверской области к 75-летию снятия блокады Ленинграда пройдет акция «Блокадный хлеб»

27 января 2019 года исполнится 75 лет со дня полного снятия блокады Ленинграда, продолжавшейся почти 900 дней. В этот день в регионах страны пройдет акция «Блокадный хлеб». Проект был разработан и впервые в России реализован в Селижаровском районе Тверской области. В 2019-м к акции по традиции присоединятся жители Верхневолжья.

В Твери активисты всероссийского движения «Волонтёры Победы» будут раздавать жителям «блокадный паек» – полагалось всего 125 грамм хлеба на человека в сутки.

Губернатор Игорь Руденя отметил высокую активность добровольцев региона на встрече с представителями поисково-спасательного отряда «Сова» 21 января.

«2018 год, объявленный Годом добровольца в России, был очень плодотворным для развития движения в Тверской области. Сегодня в большинстве муниципальных образованиях региона действуют волонтерские штабы. По количеству добровольцев наша область является лидером в ЦФО и занимает второе место по России», – сказал Игорь Руденя.

В рамках акции «Блокадный хлеб», которая проходит при поддержке областного Комитета по делам молодежи, на площади у Обелиска Победы в 11.00 запланирован торжественный митинг, раздача листовок о подвиге ленинградцев. Сама акция пройдет на улице Трехсвятская (возле видеоэкрана) с 12:00 до 13:00. Здесь же студенты колледжа культуры им. Львова будут читать отрывки из произведений о войне, дневников жителей блокадного Ленинграда. Кроме того, «блокадный паек» будет раздаваться в образовательных учреждениях Твери.

Во многих муниципалитетах области будут организованы мероприятия, посвященные исторической дате. В Бологовской центральной библиотеке откроется книжная выставка «Блокадные дни Ленинграда». В ряде районов акция «Блокадный хлеб» пройдет в формате исторической инсталляции.

Идея проекта «Блокадный хлеб» возникла в 2010 году. В 2016-м проект получил грант Федерального агентства по делам молодежи и был презентован на нескольких федеральных молодежных площадках, в том числе на «Территории смыслов на Клязьме» во Владимирской области, Петербургском международном молодежном форуме.

Справочно: В настоящее время на территории Тверской области проживают 342 жителя блокадного Ленинграда, а также 22 ветерана, награжденные медалью «За оборону Ленинграда».

Пресс-служба Правительства Тверской области