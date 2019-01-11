В 2019 году в Тверской области увеличится поддержка производителей льна

В 2019 году в Тверской области будет увеличен объем государственной поддержки льноводов. Производство льна-долгунца является традиционным для сельского хозяйства Верхневолжья. Наибольшие посевные площади сосредоточены в Бежецком и Старицком районах. Льняной комплекс области располагает богатым производственным и научным потенциалом.

«Льноводство – отрасль сельского хозяйства, в которой у нас серьезные конкурентные преимущества перед другими регионами исходя из климатических условий, поэтому ее необходимо развивать», – считает Губернатор Игорь Руденя.

В 2019 году в рамках оказания несвязанной поддержки на 1 га посевов льна-долгунца в целом будет направлено 59,5 млн рублей, что на 7,3 млн рублей больше, чем в прошлом году. На еще один вид поддержки - возмещение затрат за произведенное и реализованное льноволокно - предусмотрено 23,2 млн рублей, это на 4,8 млн рублей больше, чем в 2018-м.

В 2018 году в Тверской области по данным Тверьстата посевные площади льна-долгунца в хозяйствах всех категорий составили 4,7 тыс. га, что на 0,3 тыс. га больше, чем в 2017 году. Валовой сбор льносырья в переводе на льноволокно составил 4,5 тыс. тонн.

В настоящее время в Министерстве сельского хозяйства прорабатываются вопросы государственной поддержки льносеющих хозяйств региона в 2019-2021 годах, обсуждаются технические и технологические разработки отрасли, направленные на повышение урожайности и качества продукции.

Пресс-служба Правительства Тверской области