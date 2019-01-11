В Тверской области впервые состоится международный пушной аукцион

С 4 по 10 февраля 2019 года впервые в Твери будет проходить IV международный пушной аукцион.

Среди субъектов Российской Федерации Тверская область занимает 1 место по разведению клеточных пушных зверей и является единственным регионом, где сохранились все предприятия системы Зверопрома СССР. Регион по праву можно считать племенным ядром российского звероводства. Около 25 % общероссийского маточного поголовья норки сосредоточено на территории тверского региона.

В прошлом году, по оценке регионального Министерства сельского хозяйства, производство продукции звероводства в регионе увеличилось, что положительно отразилось на показателях выручки производителей от реализации товаров.

«Мы поддержали позитивный тренд, заложили стабильный рост не только по крупнотоварному производству, но и по среднему и малому бизнесу. Мы также увеличиваем количество прибыльных предприятий, видим реальных производителей, увеличение оборота средств в сельском хозяйстве», – прокомментировал ситуацию Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Звероводство в Тверской области представлено семью хозяйствами, из них пять звероводческих предприятий являются племенными организациями.

Основные виды разводимых зверей – норка, соболь, хорь, лисица, шиншилла, поголовье родительского стада которых составляет порядка 200 тыс. голов.

В 2018 году по итогам участия в Российской агропромышленной выставке «Золотая осень» тверские звероводческие хозяйства получили дипломы и золотые медали «За достижение высоких показателей в развитии племенного и товарного животноводства».

В рамках аукциона на торги будут выставлены шкурки клеточной норки и промыслового соболя. По вопросам участия в мероприятии обращаться к организаторам по телефону: 8-960-702-00-03 или по электронной почте: tverfurauction@gmail.com

Пресс-служба Правительства Тверской области