В Твери представят более 70 произведений из коллекции Музея традиционного искусства народов мира «Традарт»

23 января в музейно-выставочном центре им. Л. Чайкиной в Твери состоится открытие выставки «Китайский Новый год», на которой будут представлены произведения из коллекции Музея традиционного искусства народов мира «Традарт». Собрание Музея насчитывает более 30000 экземпляров из 73 стран мира.

Экспозиция Музея «Традарт» – результат сотрудничества Тверского областного Дома народного творчества и Музея традиционного искусства народов мира. Выставка познакомит тверских зрителей с уникальными образцами китайского народного искусства, которые можно встретить лишь в крупных музеях мира.

С начала 2000-х годов сотрудники Музея «Традарт» проводили экспедиции в Китай, благодаря чему собрана обширная коллекция предметов китайских народных промыслов. На экспозиции в Твери будет представлено более 70 произведений народного творчества из семи регионов Китая, среди которых лубочные картины и народная глиняная игрушка.

В период работы выставки запланированы мастер-класс по традиционной китайской гравюре на дереве, лекция «По Китаю за народным искусством. Путевые заметки». Куратор проекта Александра Бурова расскажет о путешествиях сотрудников Музея «Традарт» по разным провинциям Китая.

Работа выставки продлится до 16 февраля 2019 года.

Пресс-служба Правительства Тверской области